'Не смогу к себе нормально относиться': Алан Бадоев ответил, почему не пошел воевать на фронт

Известный украинский клипмейкер, режиссер и продюсер Алан Бадоев рассказал, что его мучает совесть из-за того, что он не пошел воевать. Он постоянно задает себе вопрос: "Почему я не на фронте?"

Выводами своего самоанализа клипмейкер поделился в интервью Алексею Суханову для его YouTube-канала. Бадоев рассказал, что многие его друзья взяли в руки оружие и стали в защиту родины от оккупантов, а потому и он сам задумывался над этим шагом.

Впрочем, режиссер отдает себе отчет, что может сделать больше для победы Украины именно в тылу, а не на фронте. Поэтому сейчас, по словам Бадоева, он пытается максимально активизироваться в вопросах помощи военным, а также защиты культурного фронта, чтобы его вклад в этой борьбе был как можно более значимым.

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"Почему я не на фронте? Почему?" – я спрашиваю себя всегда. "Почему я не взял автомат? Ведь многие мои друзья взяли..." Я спрашиваю себя: "Страшно?". "Страшно". "А что самое страшно?" "Многое страшно". И тогда другая часть говорит: "Делай что-нибудь такое, чтобы ты себе это простил. Делай". Если я не буду этого делать, то я не смогу к себе нормально относиться. В общем, наедине я могу озвучить себе некомфортные вопросы, потому что я с ними работаю", – ответил режиссер.

Напомним, ранее на этот же вопрос ответил известный украинский кинорежиссер, сценарист и продюсер, член Оскаровского комитета Украины Дмитрий Томашпольский. Он рассказал, что за месяц до полномасштабного вторжения начал посещать занятия по стрельбе. Кинематографист предполагал, что что-нибудь произойдет и придется встать на защиту родины с оружием в руках, а потому и решил подготовиться. Однако сейчас Томашпольский не воюет, а почему – узнайте по ссылке.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алан Бадоев подверг резкой критике Ани Лорак, которую долгое время отчаянно защищал. Он признался, что совершил ошибку и обратился к путинистке через экран. Чтобы узнать все подробности, читайте наш материал.

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