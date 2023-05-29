'Почему не понимаешь, что это твоя страна?' Бадоев резко обратился к Лорак, которую отчаянно защищал. Видео

Украинский кинорежиссер и клипмейкер Алан Бадоев осознал, что зря защищал предательницу Ани Лорак (настоящее имя– Каролина Куек). Несколько лет назад он заявил: певица с 15 лет прославляла нашу страну везде, но теперь артист понял, что был не прав и забрал свои слова обратно. Кроме того, через экран он обратился к исполниетльнице и сказал все, что о ней думает.

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Знаменитость прокомментировал измену Куек в интервью с Раминой Эсхакзай. Видеомейкер подчеркнул, Лорак не оправдала предоставляемых ей возможностей и не захотела раскаяться перед своей родной страной. По его мнению, ей не стоило давать позорных интервью, а надо было помочь украинцам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я думаю, ты можешь посмотреть это интервью (обратился Бадоев к Лорак, – ред.). Я не знаю, кто там твои друзья, которые возле тебя. Их нужно поубивать, потому что они что-то не то говорят. И, может, что-то уже в тебе изменилось, что там в голове? Почему ты не понимаешь, что это твоя страна? Уж может и не твоя. Потому что ты не оправдала ни предоставляемых тебе возможностей, не оправдала ничего человеческого", – высказался селебрити.

Также Бадоев уверил, он не хочет иметь ничего общего с предателями Украины. Звезда предпочитает не тратить свою энергию на недостойных людей и закрывать дверь, если ему что-то не нравится. Он резюмировал – у Каролины не было желания сделать что-то хорошее для Украины, ведь деньги и недвижимомть в РФ для нее важнее.

"Если твой зов в это самое время сказать: "Стоп, я не понимаю, начинается война, это все неправильно. Потому что ты хочешь помочь своему народу, потому что ты хочешь изменить ту ужасную ситуацию, которая произошла. Что тебе может мешать? Деньги, дом, вилла. Но где сердце? Где то, ради всего все песни?", – спросил кинорежиссер у Ани Лорак.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ани Лорак не платит налоги Российской Федерации, потому у нее возникают проблемы с бренд-именем. В 2022 году налоговая служба приняла решение закрыть компанию, единственным основателем которой является вокалистка. Обсуждается полная ликвидация фирмы.

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