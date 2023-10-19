Известный украинский кинорежиссер вспомнил, как готовился к вторжению РФ с оружием в руках и ответил, почему все же не воюет

Известный украинский кинорежиссер, сценарист и продюсер, член Оскаровского комитета Украины Дмитрий Томашпольский рассказал, что за месяц до полномасштабного вторжения начал посещать занятия по стрельбе. Кинематографист предполагал, что что-нибудь произойдет и придется встать на защиту родины с оружием в руках, а потому и решил подготовиться. Впрочем, деятель искусств даже не осознавал, каких масштабов террор ждет украинцев.

И хотя 65-летний кинодеятель тренировался стрелять, в ряды ВСУ его все же не взяли. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала "ДІМ".

"Еще за месяц до полномасштабного вторжения мы с друзьями начали тренировки по стрельбе. Сделали себе удостоверение, которое дает право владеть оружием. Очень интересно, что когда мы покупали патроны, во многих магазинах их уже не было. Мне кажется, Киев что-то чувствовал и все уже готовились... После тренировок я решил пойти в территориальную оборону. Позвонил, меня отшили, потому что у меня нет военного билета", – поделился Томашпольский.

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Тогда кинодеятель решил заниматься волонтерством. Жена предложила снять фильм и Томашпольский сразу решил, что это будет история о тех, кто после 24 февраля остался в Киеве, когда продолжались активные наступательные действия на столицу. Так появилась картина "Лариса Кадочникова. Война". Впрочем, съемки были непростыми, ведь за них можно было получить тюремный срок.

"Меня остановили на Бульварно-Кудрявской... Лицо нельзя было снимать. Только то, что вокруг сделано. И все это одному – фокус, кадр, звук. Звук был самым сложным, потому что я не знал, есть он или нет. Каждые 10-15 минут проверял. Меня остановил молодой отец с ребенком в коляске. А я снимал очень красивый кадр как раз. Он спросил, зачем я снимаю. Я стал объяснять, что это не будет сейчас в интернете, что снимаю фильм, который выйдет за полгода или через год. Потом подошли и другие люди. Я показал все документы, разрешения, они поняли, что я режиссер и меня отпустили. А других, кстати, не отпускали", – вспомнил член Национального союза кинематографистов Украины и Европейской киноакадемии.

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