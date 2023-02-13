Не служил и сражаться не умеет: путинист Газманов заявил, что его сын не пойдет на войну добровольцем. Видео

Российский певец Олег Газманов, поддерживающий кровавый кремлевский режим и войну России против Украины, заявил, что ни он сам, ни его сын Родион не собираются идти воевать. Пропутинский артист, кругом щеголяющий русско-фашистской символикой, считает, что его сын, хоть и поддерживает войну, не должен идти добровольцем на фронт.

Видео дня

Об этом Газманов заявил в эфире пропагандистской "Комсомольской правды". На замечания пропагандиста, что к тем, кто "на экране есть большие патриоты", и требования соответствующие, ответил, что они с сыном воюют с помощью песен и этого достаточно.

"Вы что намекаете на то, чтобы он добровольцем ушел? Я и мой старший сын не вылезаем из госпиталей, где мы поем для наших ребят. Что лучше было бы, чтобы мы туда поехали (на фронт – Ред.)?, _ огрызнулся Газманов по вопросу пропагандиста.

Он добавил, что его старшему сыну 41 год, и он не служил и воевать не умеет.

Напомним, что РФ сегодня пополняет вновь формирование своей армии кем придется – и пожилыми людьми, и теми, кто никогда не служил и не держал в руках оружие. Ведь ей катастрофически не хватает "пушечного мяса".

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Газманов вместе с другими российскими пропагандистами вошел в санкционный список Канады.

В Дубае на Газманова набросились из-за поддержки войны, но ярый путинист просто убежал.

А в Беларуси Газманов с символом "V" "храбро выступал" перед силовиками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!