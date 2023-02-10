'Наркоманы и пенсионеры ушли': оккупанты пожаловались на плохое качество нового пополнения 'мобиков'. Перехват

Чем дольше продолжается полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, тем хуже "качество" мобилизованных оккупантов. Новые формирования российской армии пополняют кем придется – наркоманами, алкоголиками, пожилыми людьми, теми, кто никогда не служил и не держал в руках оружие.

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На низкокачественных "чмобиков" постоянно жалуются их командиры. Один из таких перехваченных телефонных разговоров предоставила в распоряжение OBOZREVATEL хакерская группировка "Фронтовые разговоры оккупантов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как становится понятно из аудиоперехвата, оккупант, командующий одним из вражеских подразделений, рассказывает своему знакомому о "сброде" которым пополняют российские формирования на фронте.

"Здесь такой сброд, пиз….ц: пожилые люди, эти сельские ребята, которые б…ть считают, что б…ть конопля — это нах…и не наркотик… Контингент пиз…ец, от мала до велика. Земляк у меня здесь есть один, вообще в армии не служил…" – рассказал оккупант.

Такой "контингент" в ускоренном режиме проходит КМБ (курс молодого бойца) и попадает на передовую, где очень быстро превращается – в лучшем случае – в содержимое черных пакетов, а в худшем – в обычное удобрение для украинских черноземов.

"Всех сначала готовят, КМБ (курс молодого бойца) якобы проходят, а потом толкают дальше... Но вот сейчас батальон какой-то формируют, подтянут их, не подтянут", – рассказал оккупант, который не чувствует особого оптимизма по этому поводу.

ВНИМАНИЕ! В видео присутствует ненормативная лексика

Напомним, в стране-агрессоре Российской Федерации продолжается "частичная" мобилизация, которая стала целой проблемой для Кремля и российского общества.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из мобилизованных россиян скрылся с оружием из воинской части. Беглецом оказался 42-летний Алексей из Санкт-Петербурга. Он самовольно покинул воинскую часть, дислоцированную во временно оккупированной Луганской области, прихватив с собой АК-74 с боекомплектом.

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