В списке Газманов, Басков, Билан и Ко: Канада ввела санкции против российских пропагандистов и медиагруппы 'Россия сегодня'

Канада ввела санкции против российских пропагандистов. В список вошли 38 человек и 16 организаций, причастных к распространению дезинформации и пропаганды Кремля.

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Об этом 3 февраля объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщило издание Mirage News. Она подчеркнула, что Канада поддерживает Украину и не позволит безнаказанно действовать тем, кто распространяет дезинформацию и пропаганду.

"Война президента Владимира Путина в Украине базируется на лжи и обмане. Российские операции по дезинформации привлекли знаменитостей и так называемые новостные организации, чтобы повторять тезис Кремля и попытаться оправдать зверства, происходящие по всей Украине", – говорится в сообщении.

В санкционный список вошла пропагандистская государственная российская медиакомпания "Россия сегодня", объединяющая русскоязычные ресурсы РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Соцнавигатор и Arctic.ru.

Также в списке сайты United World International и Foundation for Fight Against Repression – субъекты дезинформации, тесно связанные с Евгением Пригожиным, основателем и владельцем ППК "Вагнер".

Среди российских артистов, на которых наложены санкции, Николай Басков, посещавший российские войска в оккупированной Украине и выступивший в провоенном и провластном концерте на Красной площади в Москве в поддержку незаконной аннексии украинской территории.

К нему присоединились в списке Дима Билан, Надежда Бабкина, Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Михаил Боярский, Марат Башаров, Ирина Аллегрова, Лариса Долина и другие; российские пропагандисты Сергей Брилев и Андрей Норкин.

"Канада принимает активные меры для борьбы с российской дезинформацией в рамках своих усилий в поддержку Украины. Культурные идолы и медиа-организации не могут свободно использовать свой статус для продвижения лжи и неоправданной поддержки войны Путина".

Эти меры учитывают усилия наших американских, британских, украинских и других европейских партнеров. Канада продолжит работать с международными партнерами, чтобы оказывать дополнительное давление на российский режим", – говорится в сообщении на сайте правительства Канады.

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