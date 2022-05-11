'Не простим!' Тарас Тополя а капельно исполнил песню, записанную с Эдом Шираном, но ему снова вспомнили Харьков

Украинский певец, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя, накануне записавший совместную композицию с британским коллегой Эдом Шираном, спел песню а капелла, но фанаты вспомнили ему скандал с Харьковом. Причиной стал ранее опубликованный пост о поклонниках "русского мира" в городе.

На странице программы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали видео, на котором Тополя поет песню "2step" вживую без музыкального сопровождения. Впрочем, в комментариях под публикацией нашлось немало людей, вспомнивших звезде скандал (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Великолепная песня, а Тополя разочаровал после своего высказывания, что Харьков и область пророссийские и ждали русского мира", – указала одна из пользователей соцсети.

Видео дня

Возмущенные комментаторы писали, что музыкант может не возвращаться в Харьков, ведь ему больше не рады. Среди хвалебных комментариев, пользователи соцсети призывают бойкотировать Тополю.

"После его слов о городе-герое Харькове, я его не могу слушать! Обидел наш областной центр и всю область! Безосновательно", – возмущается другая корреспондентка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тополя рассказал, как обнаруживает поклонников "русского мира". По его словам, они отворачивают голову после поздравления или эмоционально обсуждают киевские номера на автомобилях.

Спустя некоторое время музыкант опубликовал ролик, в котором отметил, что оскорбленные поклонники угрожают больше не ходить на его концерты, обвиняют в пиаре и удалении публикаций. Артист объяснил свою позицию и обратился ко всем украинцам.