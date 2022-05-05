Совместная песня Эда Ширана и 'Антитіл' стала первой в трендах YouTube

Совместная композиция британского певца Эда Ширана и украинской группы "Антитіла" под названием "2step" заняла первое место в рекомендациях платформы YouTube в Украине. Кавер-песня, выпущенная 2 мая, набрала уже более 2,5 миллиона просмотров и почти 170 тысяч лайков.

Согласно данным на YouTube-канале "Антитіл", на момент написания новости видео на песню "2step" просмотрели 2 543 011 раз. Известно, что видео снималось в Киеве, Ирпени и Харьковской области.

Сейчас коллектив в составе 130 батальона территориальной обороны усиливает восточную группировку сухопутных войск ВСУ именно в Харьковской области.

Поклонники оценили новое звучание пронзительного сингла. Славные комментарии под видео оставляли не только украинские слушатели, но и фанаты Эда Ширана по всему миру.

Видео дня

Как писал OBOZREVATEL ранее, 29 марта в Бирмингеме (Великобритания) состоялся благотворительный концерт Concert For Ukraine с Эдом Шираном, Камиллой Кабельо и другими звездами мировой величины. Присоединилась к ним украинская артистка Джамала, исполнив свой хит "1944". По продаже билетов на мероприятии, пожертвований и показа рекламы удалось собрать 12,2 млн фунтов (около $16 млн). Вырученные средства пришлют на помощь украинским беженцам.