Называл Кремль фашистами и боготворил Зеленского: ветераны России пожаловались на писателя Быкова и требуют возбудить уголовное дело

Общественное движение "Ветераны России" подали обращение к главе министерства юстиции РФ с просьбой дать правовую оценку российскому писателю Дмитрию Быкову. Признанный "иноагентом" автор написал книгу "VZ. Портрет на фоне нации", в лице главного героя которой можно узнать Владимира Зеленского.

Об этом сообщает одно из российских изданий. В материале говорится, что книга называет президента Украины спасателем мира, который борется против всемирного зла – руководства РФ. Пропагандистов возмутило, что в произведении ВСУ изображены как спасители, а не "националисты, разрушающие мирные жизни жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР"".

В сентябре 2023 года произведение Быкова выпустило издательство Freedom Letters. В аннотации к ней писатель заявляет: "VZ не биография Владимира Зеленского. И это даже не книга о войне. VZ – о возможно финальной битве архаики и прогресса. VZ - главный герой этой книги".

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В тот же месяц он с "иноагентом" Тамарой Эйдельман принял участие в интервью в котором заявил: "Россия сегодня фашизировалась. Россия заразилась фашизмом во время войны с ним, и это бывает... Обожание Родины и государства – это абсолютно фашистский нарратив" . Эйдельман с Быковым согласилась.

В обращении ветеранов отмечается, что Быков к этому привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Впрочем, он избегает уплаты штрафа и проживает за пределами страны-террористки. В настоящее время писатель живет и работает в США.

Сторонники путинского режима утверждают, что действия Дмитрия Быкова могут попадать под действие статей 207.3, 280, 280.1, 280.3 и 282 УК РФ.

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