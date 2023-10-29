Евровидение на 'Голосе': финалистка Майрамик Авоян перепела победный хит Euphoria в финале

В воскресенье, 29 октября, в эфире телеканала 1+1 в финальном выпуске шоу "Голос країни-13" выступила участница из команды Надежды Дорофеевой Майрамик Авоян, которая исполнила песню Euphoria. С этой композицией в 2012 году шведская звезда Лорин победила на Евровидении.

OBOZ.UA следит за эфиром и ведет его текстовую онлайн-трансляцию, где фиксирует интереснейшие события грандиозного европейского финала. Звезда зажгла зал открытием и сорвала овации (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Майрамик Авоян вышла на сцену в ультрамариновом наряде и на свой лад перепела хит десятилетней давности. Как и Лорин, финалистка "Голоса" была эмоциональна и экспрессивна, эффектно поя лежа на сцене.

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В конце выступления зал безумно аплодировал участнице, а тренер рассыпался в комплиментах. Надя Дорофеева заверила, что видит перед собой "победительницу Евровидения".

Майрамик Авоян работает в популярной сети заведений быстрого питания, но ее наставница заявила, что вокалистка должна уволиться и всерьез заняться музыкальной карьерой, ведь видит в ней большой потенциал.

Линии для голосования открыли еще до начала выступлений финалистов. Средства, вырученные из СМС-голосования, будут направлены на благотворительность. За эти деньги компания Kyivstar закупит оборудование, которое поможет детям, пострадавшим от ожогов в результате атак российских террористов.

Напомним, что в финал всего прошли 8 участников из команд четырех звездных тренеров – Нади Дорофеевой, Артема Пивоварова, Юлии Саниной и Ивана Клименко.

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