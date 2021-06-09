Нателла Крапивина прокомментировала скандал с Филиппом Киркоровым

Украинский продюсер Нателла Крапивина, комментируя скандал с певцом Филиппом Киркоровым заявила, что ее резкое высказывание было направлено не против геев, а адресовано "бесталанным паразитам", которых артист приводит в шоу-бизнес. По словам женщины, таким образом он пропагандирует "моральных уродов и извращенцев", которые готовы на все ради 15 минут славы.

Об этом продюсер заявила в видеообращении, которое опубликовала на личной странице в Instagram. Крапивина добавила, что Киркоров специально "извратил суть ее комментария", чтобы спекулировать на актуальной теме. Она упомянула старое интервью певца, в котором тот называл людей с нетрадиционной ориентацией "людьми с недостатками" (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

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Высказалась Нателла и о премии МУЗ-ТВ, из-за которой, впрочем, и начался весь скандал.

"На премии МУЗ-ТВ мне было ужасно грустно наблюдать, какую неловкость испытывали большие артисты, к которым я отношусь с большим уважением. Они годами завоевывали право стоять на сцене – это настоящие Илоны Маски от профессии, а есть бездари, у которых в руках случайно оказался микрофон, и именно их я называю "цирком уродов", – призналась Крапивина.

Не оставила без комментария Нателла и обвинения в плагиате, заявив, что это именно Филипп Киркоров – "король ремейков". По словам Крапивиной, его репертуар состоит из большей части перепетых песен и судебных исков от авторов песен.

Продюсер также отметила, что не боится певца, ведь правда на ее стороне. А также добавила, что это ее последний комментарий на эту тему.

Нателла Крапивина раскритиковала эпатажное появление Киркорова и блогера Давы Манукяна на премии телеканала МУЗ-ТВ. В комментариях под фото артистов она написала, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". Киркоров резко отреагировал на слова Крапивиной:

"Лунатики, кто, вы все такие и откуда, с*ка, взялись? Некоторые возомнили себе, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий... Девочки, где вы учились, я преподавал. Расчленить меня на шашлыки? Это оскорбление и угрозы в соцсетях, Нателла? Я всегда буду жестко выступать против любой дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках", – отметил артист.

Также Киркоров опубликовал фото с выступления Светланы Лободы на премии МУЗ-ТВ, сравнив его с номером американской певицы Бейонсе. Он обвинил команду артистки в плагиате.

Спустя час после обращения Киркорова Крапивина опубликовала пост в Instagram, что она больше не работает со Светланой Лободой и уходит из шоу-бизнеса.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее многие звезды отреагировали на скандал Киркорова и Крапивиной. Так, рэпер Джиган встал на сторону певца и назвал украинского продюсера "крысой". Поддержать Филиппа Бедросовича решила и певица Оля Полякова.