'Наконец-то я дома'. Хореограф Кот рассказал, как предательница Денисова в Киеве клялась в любви к Украине, а затем сбежала в Москву

Предательница Татьяна Денисова, которая встретила российское вторжение в Киеве, утверждала, что именно здесь ее дом. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал коллега предательницы – хореограф Евгений Кот.

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Танцовщица Татьяна Денисова, которая была любимицей украинских зрителей, когда работала судьей в талант-шоу "Танцуют все", последний месяц перед большой войной заседала в жюри проекта "Танцы. World of Dance". А через несколько дней после вторжения уехала в Россию, где получила предложение стать судьей в одном из российских телешоу.

"Еще за день до вторжения мы вместе работали на съемках проекта "Танцы. World of Dance" – были членами жюри, – вспоминает Евгений Кот. – И именно из-за нее этот проект не вышел в эфир в таком виде, как планировался. Жюри вырезали из программы из-за присутствия Денисовой. Мне очень жаль, что зрители не увидели программу в полном объеме, потому что проект планировался очень крутым. На тот момент в Украине уже давно не было танцевальных проектов – потому и очень ожидаемым".

"На съемках она мне говорила: "Наконец-то я дома" – и у меня было ощущение, что она говорит это очень искренне. А сейчас воспринимаю те слова как высшую степень цинизма, потому что в первые дни большой войны она, пробыв несколько дней под ракетными обстрелами, сбежала через Европу в Россию и села там в жюри одного из танцевальных проектов", – продолжает Евгений.

Напомним, Татьяна Денисова долгое время работала в украинском проекте "Танцуют все", но в 2016 году стала наставником и хореографом российского шоу-проекта "Танцы" и работала там пять лет. Однако потом снова вернулась в Украину. А с началом вторжения агрессора сбежала в Россию.

"Знаете, какие-то годы многие известные танцовщики ездили работать в Россию, – говорит Евгений Кот. – Я тогда относился к этому нейтрально. Не хорошо, не плохо – никак. Сам в Россию не ездил. Но когда произошло вторжение – у всех стал мозг на место, мы прозрели. Поэтому я не понимаю, о чем можно сейчас говорить с Татьяной Денисовой. Она мне максимально неинтересна. Я понял, что у этого человека деньги на первом месте. Конечно, деньги – это важно, но не настолько, чтобы изменять себе. Кроме того, я знаю, что ее финансовое состояние не ставило в такие рамки, что она вынуждена была туда поехать".

"И самое главное: мне очень неприятно, что Денисова такой оказалась, потому что когда-то она была моей преподавательницей в вузе, – добавил Кот. – Я ее очень уважал и любил. А теперь она для меня никто и зовут ее никак. Не хочу даже искать оправданий тому, что она сделала. В меня летят ракеты, а она зарабатывает в Москве средства, платит с них налоги на эти ракеты. Она такая же убийца, как большинство россиян, поддержавших войну против нас".

К слову, в 2011 году хореограф Денисова в Киеве вышла замуж за исполнителя Александра Кривошапко, который младше ее на 12 лет. Однако союз не продержался и года. Позже Кривошапко в одном из интервью признался, что во время их брака Татьяна неоднократно критиковала россиян: "Она постоянно говорила мне, цитирую: "Саша, Россия – это страна п*дарасов, наркоманов и проституток". Это ее слова, мне очень досадно, что человек, на котором я женился, вынужден жить в такой неприятной для себя атмосфере".

Полное интервью с Евгением Котом читайте в воскресенье, 14 января.

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