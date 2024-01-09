'24 февраля зачеркнуло многих'. Олег Боднарчук – о 'ресторанной певице' Повалий, Виннике, который снял маску, и странном замысле 'Квартала 95'

Известный украинский режиссер и продюсер Олег Боднарчук в свое время работал в российских проектах, однако с начала вторжения прервал все отношения с РФ. В интервью OBOZ.UA он рассказал о нынешнем отношении к Филиппу Киркорову и Алле Пугачевой, которым режиссировал большие концерты.

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А также – к Ани Лорак, которую считал одним из самых близких друзей. Кроме того, Боднарчук оценил шансы вернуться в Украину Олега Винника, который "остался в довоенной реальности, а его аудитория в результате войны обрела другую мудрость".

– Олег, как человек, очень много знающий о шоу-бизнесе изнутри, расскажите, как он изменился с войной?

– Шоу-бизнес с войной изменился кардинально, как и вся наша жизнь. Думаю, не найдется такой сферы, которая осталась бы устойчивой. В первую очередь изменилась экономическая составляющая. Уже никто не может себе позволить клип за 300 тысяч долларов, а в 2021-м у топ-артистов такие были. Упало даже качество продакшна песен. Многие уже работают без музыкантов, балета. Даже концертная одежда стала скромнее. Наступила новая реальность не только во внешних признаках шоу-бизнеса, но пришла кардинальная переоценка ценностей.

Чувствуется со стороны зрителя полное отрицание прошлой реальности, словно те песни и артисты – это все была какая-то ложь и бред. Оказывается, мир совсем другой: жестокий, несправедливый, безжалостный. Мало кто из звезд прошлого был готов к репертуару в виде откровенной исповеди. 24 февраля зачеркнуло многих певцов с легкомысленным, "пластмассовым" репертуаром. Вместо этого появились люди, умеющие честно рефлексировать под музыку и по-настоящему тонко отражать состояние души и настроение сегодняшнего дня. Артисты 2021-го в большинстве своем этого не делали и не могли, потому что время диктовало правила беззаботной жизни. Поэтому сейчас время другого поколения – поколения новой эры.

– Кто сегодня лидеры шоу-бизнеса, на ваш взгляд?

– Есть объективные факторы, позволяющие установить лидерские позиции на рынке исполнителей. Открываем топ-100 Apple Music, смотрим итоги за последние два года и зачитываем имена: YAKTAK, Parfenuk, KOLA, Sadsvit, "Структура счастья", SHUMEY, SKOFKA… В этом нет ничего удивительного. Почти все – новые имена. Это люди, которые не испорчены шоу-бизнесовыми приемами и повадками, так сказать, "от земли", которые глубоко почувствовали ее боль и трагедию.

Старая гвардия тоже пыталась встать в одну линию с новичками, но многим люди не поверили и не поддержали. Я не берусь прогнозировать, что будет дальше, смогут ли новые певцы удержаться на олимпе долго и не будет ли реванша со стороны старой гвардии, ведь у нее все же есть в руках инструменты, не раз продлевавшие им жизнь. Но в последнее время все перевернулось вверх дном, сегодня реальностью является то, во что еще вчера невозможно было поверить.

– Что делать Потапу, Ивану Дорну, Вере Брежневой, Насте Каменских, сброшенных с вершины?

– Начать сначала. Это нелегко. В их случае это еще труднее, чем если бы они были "зелеными" артистами. Думаю, не все с этим вызовом справятся. Я считаю, что люди правы, когда всех артистов и культурных деятелей с российским прошлым фактически люстрируют. Я поддерживаю это даже по отношению к себе, считаю, что все те, кто с 2014 по 2022 год работали в России, не имеют морального права сегодня в Украине вести за собой аудиторию. Ведь когда говорят "ой, мы не разбирались в политике, не понимали, что с Крымом, что с Донбассом" – это полная ложь. Мы все понимали.

Понимали, что Россия забрала у Украины часть территории и развязала войну на Донбассе, но мы выбрали карьеру и деньги, оказавшись людьми малодушными. Мы все должны за это отвечать на глазах нового поколения, которое должно это видеть и делать выводы, что за все поступки есть цена. Поэтому считаю, что все те, кто через разные щели восемь лет пробирался в Москву через Беларусь, Турцию, Молдову, выступал там, получал награды, ставил концерты, снимал клипы, делал аранжировки, шил костюмы, – все эти люди должны быть лишены трибуны сегодня.

Украинцы, которые стояли с самого начала конфликта на принципиальной позиции, сегодня не должны следовать тем, кто своими действиями легализовал Россию, а значит, убийства и геноцид. Нам всем нужно разрешить работать, зарабатывать, строить жизнь в Украине, но мы не имеем права сегодня быть творцами новейшей идеологии Украины. Есть люди с более устойчивой позицией, не похожей на маятник. И возможно, это мое последнее интервью, поскольку я отношу себя к той когорте, которая в свое время проявила слабость.

– Вы много говорите о том, что нужно меньше заносить в наше информпространство новостей о российских артистах, даже тех, которые выставляют их в бестолковом виде. Почему?

– А как думаете, почему в Польше, Британии, Румынии и других европейских странах не обсуждают, например, "голую вечеринку" Насти Ивлеевой? Ну потому, что это все самостоятельные, самодостаточные информационные пространства, интегрированные в европейскую действительность. Так исторически сложилось, что все мы знаем имена известных россиян, потому что раньше они были героями наших новостей и нашей реальности. Сегодня, если мы настроены строить будущее без России, нужна и информационная граница. Окраины нашего сознания должны быть заминированы от информационных потоков. В Эстонии, которая еще десятилетия назад была полностью русифицированной, жила в едином ритме с Россией, сейчас уже мало помнят русский, а молодежь не знает, кто такой Филипп Киркоров. Разве это не прекрасно?

– Почему, на ваш взгляд, украинцам стали так интересны звездные разводы, болезни, вручение повесток артистам? Было же время в Украине, когда здесь не смогла выжить российская газета "Жизнь" о сплетнях, умер "Блик", потому что людей не столь активно интересовала частная жизнь артистов.

– Я не очень согласен с этим тезисом. Возможно, эти издания исчерпали себя и не смогли почувствовать менталитет украинского читателя. К примеру, на украинском телевидении всегда развлекательные шоу строились на личных историях. Я помню, в 2014 году, когда продюсировал "Голос країни", мы решили создавать его исключительно на музыкальной составляющей, не внося туда все сериальные элементы типа историй с посвящениями больной бабушке, чувственной матери, ревнивому любимому… И наш сезон зашел не очень успешно. А когда в 2015 году вернулись к историям "индийского кино", где участники рассказывали о подробностях личной жизни, – были рекордные цифры.

– Как относитесь к артистам, спекулирующим на теме патриотизма и войны?

– Трудно отличить спекуляцию в песне от зова души. Все артисты хотят быть актуальными и отражать в творчестве время, в котором живут. Слушатели тоже хотят найти в песне отражение переживаемых ими эмоций. Этим наверняка объясняется такое количество песен о войне и такая популярность их сегодня. Я, как любой художник, ценю образность и метафоричность в текстах и музыке, считаю, что только так эти песни могут обрести долголетие. Как, например, песня "Мальвы" Владимира Ивасюка, в которой использовано сравнение гибели солдата с цветком: "из моего сердца мальва проросла и кровью зацвела". Я, к слову, в 2014 году убедил Ани Лорак спеть эту песню и был соавтором клипа. Тогда мне казалось, что это правильно. Сегодня это выглядит как апофеоз цинизма.

Я очень ценю социальные песни, созданные не под подходящий момент. Как вы думаете, почему Кузьма Скрябин в 1997 году выпустил песню "Годинник" со следующим текстом:

Чую, брате, шо буде війна,

Холодна і мокра, довга і зла,

Квадратні на круглих будуть іти

За то, шо ті рівні, як їх не крути.

Вот в такой зов души, когда певец обращается с важным месседжем о предстоящей войне к аудитории, которая людей на тот момент не интересовала, я верю. В песни, созданные уже во время войны, – меньше, они в большинстве своем – конъюнктура. Считаю, что в войну лучше петь о мире, а в мирное время не забывать о войне.

– Есть ли шанс у Светланы Лободы вернуться в украинский шоу-бизнес?

– Давайте с самого начала: есть ли шанс у украинского шоу-бизнеса стать шоу-бизнесом? Это болезненный вопрос. По экономической составляющей сейчас, мне кажется, мы откатились в 90-е. По техническому качеству музыкального и видеоконтента наверняка тоже. Но есть один немаловажный фактор: украинская музыка все больше становится интеллектуальной, и зритель готов ее воспринимать. На этом фоне исчезли места для многих легкомысленных артистов: Оли Поляковой, Дзидзьо, Олега Винника.

Для интеллектуальной музыки не нужны ценные клипы и помпезные шоу, ее вес в силе нового мнения. Если в исторической перспективе будет все развиваться именно по такому сценарию, то артистам с 20-летним стажем нужно будет начинать карьеру сначала. Смогут ли они это сделать? Думаю, единицы смогут. Если Светлане Лободе потребуется место в украинском шоу-бизнесе, в чем сомневаюсь, она должна будет обнулиться и забыть обо всех своих старых песнях и достижениях. Я думаю, этого не будет.

– Что произошло с Винником? Будут ли у него шансы снова занять свою нишу в музыке?

– Я считаю, что аудитория этого артиста была с ним очень поверхностно знакома. Последнее и единственное его интервью (артист пообщался в Берлине с YouTube-каналом КРП. – Ред.) ярко представило этого человека зрителям. Я для себя понял, что у него был классный продюсер, при котором никаких интервью у Олега не было. И миф о благоразумном, добром, щедром, нежном и сильном человеке существовал только в его песнях. Миф рассеялся. Олег все о себе рассказал, причем он, наверное, считает, что это был апофеоз искренности, откровенности и красоты человеческой души. Однако стало ясно, что Винник остался в довоенной реальности, а его аудитория в результате войны обрела другую глубину и мудрость. Я думаю, что в будущем эти два полюса уже не сшить.

– Конкуренция между звездами разных поколений: кто в ней сейчас побеждает?

– Однозначно молодежь. Так и должно быть. У юных больше энергии, сил, желания учиться, присутствуют дух авантюризма, смелость, экспериментальность. Хотя мне кажется, что труднее всего "среднему поколению". Не старой традиционной эстраде, а тем, кто в 2000-х и 2010-х не прошел экзамен на устойчивость и начал бороться за российский рынок, выпускать песни на русском, ездить в Москву на заработки. Они сейчас выглядят как люди без своего места под солнцем. Тем, кто сейчас переводит песни и приносит извинения за прошлое, им труднее всего.

– Кто из новых артистов, бьющих рекорды по количеству просмотров на YouTube, на ваш взгляд, очень перспективен?

– Это уникальный опыт украинского шоу-бизнеса: в 2022 году огромное цунами смыло почти всех известных на тот момент артистов и вынесло на берег более сотни новых имен. Такого никогда не было. Что с этим будет дальше – неизвестно. Думаю, многих ждет судьба "Гринджол", многие останутся.

Так много музыки не выпускалось никогда. Дошли до того, что один артист может выпускать по две-три песни в неделю. Концерты в Европе, шоу с тремя фонарями под гитарку, клипы сняты на телефон, игнорирование концертной одежды – все это новые явления сегодняшнего шоу-бизнеса. Ловлю себя на мысли, что меня уже настолько приучили к артистической простоте, что когда я вижу певца, который выходит на сцену в дизайнерской концертной одежде – не воспринимаю его. Хорошо это или плохо – не знаю. Сколько это продлится – не знаю. Знаю только одно: крайность всегда сменяет крайность. Если была одна волна – будет противоположная. Кого забыли – вспомнят. Кого носят на руках – бросят на землю. И так по кругу.

– Почему мало говорим о талантливых, не таких пробивных, например, певца CHEEV из Беларуси, который переехал в Украину и пишет и поет песни на украинском?

– Для каких-то интересных разговоров мало быть крутым студийным исполнителем, нужно проявлять себя как личность. Я читал его интервью, и мне понравилась ценностная ориентация. Это были размышления взрослого, опытного, немного "избитого" жизнью мужчины с откровенной критикой определенных явлений, например в телевизионных талант-шоу. В этой критике я увидел "острые зубы" уверенного в себе человека.

Но этого интервью и симпатичных двух альбомов мало для того, чтобы этот певец стал "добрым знакомым", "товарищем", "другом", "братом" многим украинцам. Чтобы стать "своим" и "родным", нужно вести более активную общественную жизнь, смелее врываться в инфопространство с гаджетов, с экранов ТВ, с других средств коммуникации.

– Не слишком ли много временами в инфопространстве Оли Поляковой?

– Если у большинства молодых артистов за спиной есть "заводик" по промышленному производству музыкального материала, то у Оли фабрика по производству инфоповодов. Мы говорим о компании, которая специализируется на продвижении артистов в инфопространстве. Оля – ее клиент. Это очень мощная компания с огромной базой марионеточных шоу-бизнесовых СМИ. Мне кажется, эта команда вынуждена компенсировать пока безуспешные попытки певицы начать все сначала, используя разные информационные пузыри.

Иногда приходится и прикрывать нежелательные моменты, связанные со звездой, например – знаменитая львовская свадьба: сначала выпустили Олю с грозной речью, мол, я не прокурор, чтобы проверять заказчиков, а затем – приготовление с мужем плова на дровах во дворе собственного дома.

Полякова – яркая, харизматичная, принципиальная артистка, интересный персонаж. Когда-то в одном из своих постов я назвал ее клоунессой. Человек из ее команды написал комментарий под моим постом, мол, как я мог назвать женщину клоунессой. Во-первых, я не считаю профессию клоуна чем-то унизительным. Во-вторых, кто в своем клипе засовывал себе в рот огромную палку колбасы? В инфопространстве, по-моему, ее мало, ждем третьего интервью у Гордона сразу после очередного факапа Оли.

– Правда, что Тина Кароль – это серый кардинал шоу-бизнеса? Поговаривают, что именно из-за нее Ани Лорак не смогла вернуться в Украину еще до войны. Говорят, были у Каролины такие планы.

– Почему серый? Белый кардинал шоу-бизнеса. Я считаю, что сегодня, в свете последних событий, Тина могла бы признаться в том, что она и ее команда грудью стояли на страже украинского шоу-бизнеса и всеми возможными и невозможными способами не пускали Ани Лорак в Украину. Сегодня за это она бы получила безумные аплодисменты от украинцев и, возможно, за такую эффективность ее назначили бы главой украинской таможни.

– Как живется сейчас Ани Лорак, которую в свое время вы считали самым близким другом?

– Не знаю, как живется Ани Лорак. Мы не общаемся ровно с 24 февраля 2022 года. Мне давно не интересно, что происходит в жизни Ани Лорак, что она чувствует, как ей спится, что снится, как развивается ее творчество, что в личной жизни. Не важно даже было видеть, как в каком-то ролике она пела рядом с SHAMAN, у которого была в этот момент перевязана рука российским флагом.

Мы были близкими друзьями, и я прекратил наши отношения чисто формально, но на самом деле первой их решила завершить Каролина, когда, зная, что я и моя семья находимся с начала вторжения под Киевом, ни разу не написала даже сообщения с вопросом, живы ли мы. Я ждал больше месяца от нее заявления в поддержку Украины, а после того, как не дождался, счел необходимым осудить публично такую позицию и вычеркнуть ее из своей жизни. Надеюсь, что об этом человеке публично говорю в последний раз.

– Почему так цинично ведет себя Повалий?

– У меня никогда не было никаких ожиданий от Таисии Повалий. Я вообще удивляюсь тем, для кого стала неожиданностью ее коллаборантская позиция. Мы не знакомы с ней, но с артистом можно косвенно познакомиться через его репертуар. Если учесть песни Повалий, особенно те, которые она исполняет сейчас, то это песни инфузории-туфельки для амеб. Разве она когда-то поднимала в своих произведениях какие-то социальные, философские темы? Видели ли мы хоть что-то экспериментальное в ее исполнении? Это ресторанная певица есть, была и будет. Шансоньетка.

Опасность Повалий заключается в том, что она пытается от имени Украины оправдать все зверства России на этой войне. За это должна быть уголовная ответственность. Ее судьба напрямую зависит от жизни и здоровья Путина, его не станет – ее будут судить.

– Кто из украинских предателей спокойно строит карьеру в РФ, а мы не знаем? И почему о них не пишут? Вцепились в Повалий, Лорак, Безрук, Тодоренко – почему только этих?

– Многие люди из Украины "закулисные" и "закадровые" остались жить и работать в Москве. Их имена не интересны широкой публике, поэтому их и не подхватывают. Но нужно учиться их забывать, ведь постоянно хаять предателей – это деструктивно.

– Когда станут популярны не только хайповые новости? Почему не "выстреливают" другие скандалы, например история с Дантесом, который считает, что его вычеркнули из списка артистов в одном из новогодних концертов, потому что он написал ироничный пост о том, как телеведущие "1+1" бегали в суд защищать Коломойского?

– Мне ситуация с Дантесом и "1+1" напомнила старые советские времена, когда за лишнее слово можно получить срок. Как-то я не задумывался о том, что цензура – это не только о тоталитарных режимах, но и о взаимоотношениях между современными корпорациями и известными инфлюэнсерами. Представьте какой парадокс: такая мощная компания, как "1+1", боится шутки о ее владельце и сотрудниках, пришедших поддержать его на суде. Не забывайте, мы говорим о телеканале, который с 2012 года на основе проекта "Вечерний квартал" высмеивает всех и вся, когда по-доброму, а когда слишком жестоко.

– По вашему мнению, что происходит с качеством юмора "Квартала" и "Дизелей"?

– В одной книге под названием "Теория юмора" на первой странице прописными буквами написано: "Юмор – всегда унижение!" И если вспомнить все анекдоты, шутки, то в той или иной степени в них можно найти унижение. Как-то у меня был спор по этому поводу с актерами команды Сергея Притулы "Варьяты" (Боднарчук был режиссером-постановщиком двух сезонов шоу "Варьяты" на "Новом канале". – Ред.). Один из участников рассказал мне анекдот и спросил: "Где здесь унижение?" Сюжет заключался в том, что у всех священников защитный код телефона легко разгадать, потому что он всегда 2, 0, 4, 6, то есть "накрест".

Я ответил, что это явное унижение веры, самих священников и их манеры все время что-то крестить. Это унижает этот знакомый всем обряд, да и в какой-то степени даже христианство. "Варьяты" с этой теорией обязательного наличия унижения в шутках в результате согласились. Уверен, что перед тем, как создается миниатюра для комедийного шоу типа "Вечернего квартала" или "Дизель-шоу", первый вопрос, который возникает у авторов: кого будем унижать на этот раз? Кого-нибудь из политиков, кого-то из-за поребрика, кого-то из своих?

Немецкий философ Артур Шопенгауэр сказал: "Смеяться совсем не грешно над тем, что кажется смешно!" Мне этот принцип нравится. Я за свободу, и в настроении в том числе. Но… В таких болезненных вопросах, как война, должно учитываться психологическое состояние людей, переживших страшные мучения и страдания. Когда профессионалы в настроении выбирают объектом унижения переселенцев, которые во время войны переезжают из одного региона в другой и в силу ментальных особенностей оказываются беспомощными, – это как минимум странный замысел.

– Существуют ли для вас хорошие россияне?

– Это острый вопрос в Украине, и, чтобы не испытывать проблем, следует отвечать, что "хороших русских не существует". Но, мне кажется, все сложнее. Я уверен, что точно нет исключительно хороших или плохих людей в любой нации. Все мы знаем многих наших деятелей, которые всю жизнь занимаются коррупцией, то есть присваивают государственные средства, наши с вами ресурсы, которые могли пойти на армию, инфраструктуру, медицину, благосостояние детей и пожилых людей. Эти люди говорят исключительно на украинском языке и всю жизнь ходят в вышиванках. Их знают все. Так вот, я считаю, что они еще большие враги Украины, чем россияне, потому что те являются внешними вредителями, а это раковые опухоли с метастазами на теле Украины.

Они 30 лет убивали ее изнутри, делали слабой и немощной. И сегодня общество меня заставляет делать выбор между людьми исключительно по национальному признаку. Такой критерий разделения людей считаю примитивным. Для меня такие люди, как Максим Галкин, люди, которые своей антивоенной позицией принесли в жертву свою карьеру и будущее, всегда будут ближе, чем, например, Михаил Поплавский. Только действия говорят о человеке, а не его происхождение. Напомню, дискредитация людей по национальному признаку, по сути, и является нацизмом.

– Думали ли вы, когда начинали сотрудничать с Киркоровым, что он окажется таким слизняком по отношению к Украине?

– Это были такие далекие времена, когда я вообще мало думал и тем более не представлял, что когда-нибудь придется нам всем проходить тест на порядочность на фоне большой войны. Этот человек в сложный период сделал свой выбор. Когда перед ним стал вопрос: "Пойдешь тяжелым путем Иисуса Христа, где в тебя полетят камни, где любовь людей перерастет в ненависть, где тебя ждет безденежье и нравственное распятие, но вместе с тем сможешь сохранить честь своего имени?" – он ответил: "Лучше называйте меня Иудой".

Парадоксально, да? Все христиане учат Библию, знают наизусть ее сюжет, но никак не могут понять, что эта сакральная история происходит с нами каждый день, в любой момент бытия. И каждый раз перед нами стоит выбор, какую роль мы выполняем в эту минуту…

– Алла Пугачева, для которой вы режиссировали "Рождественские встречи", потеряла или приобрела, уехав из РФ?

– Алла Борисовна выбрала первый вариант из истории о спасителе и идет по этой тяжелой дороге. Она потеряла почти все. Это человек такого масштаба, что ему очень важно, чем завершится его книга бытия, о чем будут последние страницы этого рассказа. Неужели вы думаете, что она, глубокий и жертвенный человек, могла допустить, чтобы ее история жизни могла закончиться внутри страны-убийцы, в которой она сидит между реками крови и наблюдает за проплывающими мертвыми телами? Более того, настоящий художник-творец всегда в протесте к власти, а тем более – до войны. Я уверен, что для нее был слишком важен этот протест, а ее сторонникам он просто в очередной раз указал на то, кем она является.

Она не могла поступить по-другому. В 1986 году Пугачева первая среди артистов приехала в Чернобыль после аварии, чтобы выступить для работников станции. Это был эмоциональный поступок, который стоил ей здоровья, потому что там она получила большую дозу облучения. Это событие почти никто не помнит. Я не знаю, имеет ли сегодня это для кого-то значение в Украине или в России. Но это требовалось в первую очередь ей самой, опять же, для собственной книги бытия, потому что у нее есть мера ответственности перед собой и будущим.

– Как сейчас живется вам? Рассказывали, что открыли в Барселоне школу искусств. Это способ заработать на жизнь или дело жизни?

– Мне живется, как и всем, непросто. С другой стороны, я многое рассказывал в предыдущих интервью, что мой главный принцип, который помогал все время оставаться в тонусе, – это "всегда начинай сначала". Я никогда не коллекционировал связи в шоу-бизнесе, иногда их намеренно прерывал, чтобы не задерживаться в тех кругах и не отрываться от реальности. Работать в условиях, когда я ногами достаю до земли и чувствую природу вещей, было для меня очень важно, это даже стало залогом успеха.

Эта привычка мне в условиях войны очень помогла. Я снова начинаю сначала, но на этот раз речь идет о самом важном проекте – моей жизни. С одной стороны, война – это страшный стресс и большая трагедия, не только внешняя, но и для внутреннего состояния человека. Но если погрузиться в эти размышления глубже, то кажется, что развод, разрушение семьи при каких-то обстоятельствах – это еще больший удар. В условиях войны хотя бы все близкие рядом, есть доверие и взаимная поддержка. Поэтому главное, что мы с семьей сохранили единство. После нескольких недель в Киеве, как у многодетной семьи, у нас была возможность уехать в Европу. Сейчас живем в Барселоне. Я часто бываю в Украине по делам, также посещаю свою маму.

В Испании у меня не было времени на депрессии и размышления – трое детей, и нужно было придумывать источник дохода. Ну и мне, как человеку деятельному, нужно было срочно чем-нибудь заняться. Я нашел единомышленников, и мы вместе открыли международную школу талантов IDOL в Барселоне, где украинские дети могут заниматься творчеством. И их оказалось немало. Я всегда был больше педагогом, чем режиссером, и мне кажется, что пошел в постановщики только для того, чтобы получить опыт и выходить к ученикам не только с теоретической базой. Наша школа большая, в ней может учиться одновременно около 150 детей, больше половины мест уже занято.

В начале лета мы провели большое шоу в одном из самых известных концертных залов Барселоны, получили одобрительные отзывы. Занимаемся усовершенствованием учебного процесса, у нас классные педагоги: солистка группы Quest Pistols, победительница "Танцуют все" Мариам Туркменбаева возглавляет хореографическое отделение, Евгения Дубова, педагог "Голоса страны", – вокальное, также много молодых преподавателей из Украины, я занимаюсь постановками концертов, есть большие планы и амбиции.

Во время досуга не могу почему-то смотреть художественные фильмы, как-то мной все, что играется актерами, где есть реквизит и костюмы, сейчас не воспринимается. В то же время углубленно изучаю историю, чтобы знать причинно-следственные связи всех войн. Оказывается, эти причины одни и те же за все годы существования человечества. Мне стыдно, что благодаря войне я оказался в такой ситуации, где неизвестность сбила меня с толку и некоторое время я был растерян и потерял ориентиры в жизни. Сегодня, благодаря лекциям по истории, я понимаю, что мир – это лишь короткий перерыв между войнами и преодолением их последствий.

Активная часть человечества пытается разными средствами не допустить войны, но большинство людей ее провоцирует. Нужно помнить, что война начинается с непримиримости, непримиримость с конфликта, конфликт с бескомпромиссности, бескомпромиссность с упрямства, упрямство от нежелания слышать. Зерном любой борьбы является эгоизм. Война должна научить каждого из нас, что в первую очередь нужно все менять в себе и помнить, что перед началом конфликта у нас всегда есть выбор – идти тяжелым и изнурительным путем конфронтации или улыбнуться и перенести решение вопроса на завтра, когда, возможно, по-другому мы проснемся, посмотрим на солнце и поймем, что все, что было вчера, второстепенно, ведь жизнь прекрасна в любви.

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