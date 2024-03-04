'Оказался наедине с проблемами'. Коллега актера Александра Попова призналась, какие личные трудности он переживает

Телеведущая телеканала "1+1 Украина" Валентина Хамайко рассказала, что ее коллега по проекту "Сніданок.Вихідний", неожиданно закрывшегося в конце прошлого года, придумал своеобразную альтернативу программе – Александр Попов создал на YouTube информационно-развлекательный канал ""Вихідний 2.0". Журналистка призналась, что поддержала инициативу не только из-за любви к телешоу, которому отдала семь лет.

В интервью OBOZ.UA Валентина Хамайко заявила, что у Александра Попова сейчас непростой период в жизни – тяжело заболела его мама. Кроме того, имея еще несколько месяцев назад безумный рабочий график, сейчас актеру трудно переживать небольшую занятость в кино. Не секрет, что работы у артистов из-за войны не так много.

"Мой коллега по проекту "Сніданок.Вихідний", актер Александр Попов, создал на YouTube информационно-развлекательный канал "Вихідний 2.0", где мы устраиваем по субботам и воскресеньям прямые эфиры, общаемся со зрителями онлайн", – рассказывает Валентина Хамайко.

"Мы семь лет с Александром Поповым в прямом эфире вели "Сніданок.Вихіднийй", очень сдружились, – продолжает телеведущая. – Когда в конце прошлого года объявили, что проект закрывают, получили огромную волну откликов от зрителей, которые просили продолжения. Потому что была привычка начинать с нами утро, полюбившийся формат. Параллельно я видела, что происходит в жизни у Саши: онкобольная мама, съемок не так много. У него сейчас сложное время в жизни. Представляете, как это: иметь безумный график, а потом оказаться фактически наедине с проблемами? У меня 7 лет назад тоже болела мама. Я знаю, как важно в такой период иметь моральную поддержку.

Валентина Хамайко говорит, что в свое время поддержка коллег очень спасла ее саму в непростое время, когда ее муж со старшим сыном Остапом пошли защищать страну: "Для меня это было очень тяжелым в психологическом плане периодом. И наличие телеэфиров в субботу и воскресенье стали своеобразной терапией. Более того, я считаю, что ребята Саша Попов, Игорь Цыганик, плюс вся наша команда эмоционально каждую неделю меня вытаскивали из непростого состояния. Я приходила на эфир – и становилось легче".

"Потом после программы мы начали ходить на кофе, где часы просто говорили о жизни, много смеялись, – добавляет Валентина Хамайко. – И это тоже меня очень поддерживало. А как только проект закрылся, почувствовала, как мне будет не хватать наших встреч. И когда появилась идея делать на YouTube "Вихідний 2.0", с радостью поддержала. Мы встречаемся втроем и обсуждаем, как прожили неделю, вспоминая о важных событиях Украины и мира".

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