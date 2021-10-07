Дорофеева попала к полицейским и пошутила об аресте. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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Надя Дорофеева заинтриговала фото с полицией

Украинская поп-исполнительница Надя Дорофеева опубликовала фото рядом с машиной Патрульной полиции и копом. Что именно произошло, певица не уточнила.

На одном из снимков артистка что-то подписывала, в связи с чем можно предположить – Дорофееву оштрафовали. В то же время в комментариях подписчики в шутку выдвинули свою версию, якобы звезда просто давала автограф. Соответствующий пост появился на Instagram-странице экс-солистки "Время и Стекло" в четверг, 7 октября.

Украинка прокомментировала происходящее с иронией. "Это патрульная полиции моды. Вы арестованы", – написала она.

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На фото Дорофеева заснята рядом с мужчиной в полицейской форме. Артистка в яркой клетчатой рубашке, на спине которой нашиты надписи, серых штанах и с простым хвостиком.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева "попала" к полиции

На фото отреагировала украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко). Она пошутила: "Предъявите ваши бирки на одежде!".

"У вас есть один телефонный звонок своему стилисту", – добавила подписчица звезды.

Пост Дорофеевой
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Коротко о певице:

  • Дорофеева начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло". Сольный проект она развивает с 2020 года.

  • Первый ее сольный трек "Gorit" за несколько дней набрал миллионы просмотров на платформе YouTube.

  • Украинка замужем за певцом Владимиром Гудковым, известным под псевдонимом Владимир Дантес.

  • Недавно она рассекретила свои параметры: 48 кг при росте 168,5 см, объем бюста – 83, талии – 63, а бедер – 94 см.

Дорофеева и ее супруг Дантес.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Дорофеева в начале октября решила изменить свой внешний вид и покрасила волосы в темный цвет. Звезда призналась, что привыкнуть к такому луку ей сложно, хотя она часто экспериментирует. Как менялся внешний вид певицы – читайте в новости по ссылке.

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