Дорофеева попала к полицейским и пошутила об аресте. Фото

Украинская поп-исполнительница Надя Дорофеева опубликовала фото рядом с машиной Патрульной полиции и копом. Что именно произошло, певица не уточнила.

На одном из снимков артистка что-то подписывала, в связи с чем можно предположить – Дорофееву оштрафовали. В то же время в комментариях подписчики в шутку выдвинули свою версию, якобы звезда просто давала автограф. Соответствующий пост появился на Instagram-странице экс-солистки "Время и Стекло" в четверг, 7 октября.

Украинка прокомментировала происходящее с иронией. "Это патрульная полиции моды. Вы арестованы", – написала она.

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На фото Дорофеева заснята рядом с мужчиной в полицейской форме. Артистка в яркой клетчатой рубашке, на спине которой нашиты надписи, серых штанах и с простым хвостиком.

На фото отреагировала украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко). Она пошутила: "Предъявите ваши бирки на одежде!".

"У вас есть один телефонный звонок своему стилисту", – добавила подписчица звезды.

Коротко о певице:

Дорофеева начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло". Сольный проект она развивает с 2020 года.

Первый ее сольный трек "Gorit" за несколько дней набрал миллионы просмотров на платформе YouTube.

Украинка замужем за певцом Владимиром Гудковым, известным под псевдонимом Владимир Дантес.

Недавно она рассекретила свои параметры: 48 кг при росте 168,5 см, объем бюста – 83, талии – 63, а бедер – 94 см.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Дорофеева в начале октября решила изменить свой внешний вид и покрасила волосы в темный цвет. Звезда призналась, что привыкнуть к такому луку ей сложно, хотя она часто экспериментирует. Как менялся внешний вид певицы – читайте в новости по ссылке.