'Надеюсь, скоро увидимся!' Солист Limp Bizkit впервые с 2018 года появился 'ВКонтакте' и обратился к россиянам

Фронтмен американской группы Limp Bizkit Фред Дерст впервые с 2018 года вышел в российскую соцсеть "ВКонтакте", чтобы обратиться к своим фанатам в РФ. Последний его пост на странице был сделан в октябре 6 лет назад, и содержал короткую фразу "скучаю по вам".

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В 2024 году Дерст был более многословен, написав: "Я скучаю по всем вами. Посылаю всем положительные вибрации и хорошую энергию. Сейчас я нахожусь в своем Loserville Tour в США". Музыкант добавил, что хотел поинтересоваться, как дела у его российских поклонников, и он "надеется, что скоро увидимся".

Напомним, 53-летний солист ню-метал-группы в прошлом был женат на визажистке Ксении Березевой, родом из Крыма. После аннексии россиянами украинского полуострова Дерст неоднократно выражал желание "помогать развить шоу-бизнес в Крыму". В сентябре 2015 года Фред даже заявил, что хочет получить гражданство РФ. С Березевой артист разошелся в 2022 году.

"Я бы хотел помочь Крыму организовать большой кинофестиваль и создать киностудию, чтобы там снимались фильмы, которые будут иметь успех и в России, и во всем мире. Эти бренды привлекут в Крым и Россию невероятное внимание мирового сообщества. Я хочу стать первым американцем, который действительно это сделает в России", – сказал он тогда.

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