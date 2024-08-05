Показывает средний палец. Российская модель, подозреваемая в романе с Джонни Деппом, выложила провокационное фото

Россиянка, которая сейчас живет в Праге, Чехия, Юлия Власова опубликовала провокационное фото с американской звездой "Пиратов Карибского моря" Джонни Деппом. Им обеим в сети присуждают роман после нескольких общих кадров, которые сделали папарацци.

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На опубликованном в InstaStories черно-белом фото россиянка стоит в объятиях с Джонни Деппом. Актер в тот момент пафосно показывает поднятый вверх средний палец.

В окошечке для вопросов подписчик Власовой попросил несколько рандомных фото с якобы любимым, на что получил резкий ответ: "К чертям их".

"Это единственное, что помогает мне выносить ненависть злобных людей", – добавила она к своему ответу объяснения.

На фото Джонни Депп не очень похож на себя, из-за чего заставляет фанатов предполагать, что с россиянкой другой человек, похожий на американскую звезду. Однако есть определенные факторы, которые могут указывать на правдивость того, что мужчина именно актер:

1. Длинные волосы

Почти всю свою карьеру Джонни Депп ходит с длинными волосами. На последних кадрах с празднования 30-летия Андреа Бочелли, пришедшегося на 17 июля в Италии, актер красуется перед камерой с волосами длиной по нижнюю челюсть. На фото с россиянкой, которые папарацци сделали в Великобритании, звезда собрала большую часть прически под шапку, из которой все же видна густая шевелюра.

На последней публикации россиянки с Джонни Деппом также можно разглядеть его волнистые пряди, выглядывающие из-под шляпы. То же самое касается усов и бороды на подбородке.

2. Татуировка на ладони

Еще одним важным доказательством настоящего Джонни Деппа является его татуировка на тыльной стороне ладони правой руки. На ней изображена птичка. Тату в виде надписи на косточках пальцев также идентично тем, что есть на руке Деппа.

3. Шляпа

Шляпу с фото россиянки актер также раньше носил. В последний раз он надел ее в июле 2023 года на концерт в Лондоне, Великобритания.

Известно, что впервые пара появилась на совместном фото в 2022 году после концерта Джеффа Бекка в Праге. Юлия Власова ранее заявляла, что познакомилась с Деппом на 55-м международном кинофестивале в Карловых Варах, Чехия.

"На кинофестиваль того года я была приглашена как гость. За год до нашего знакомства я участвовала в показах. Джонни – человек очень интересный, загадочный и непредсказуемый", – заявляла Власова росмедиа.

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