''Надеюсь на прощение'': Иво Бобул внезапно изменил мнение о ''меркантильных'' женщинах после своего скандального интервью

Известный украинский певец Иво Бобул, который на днях оказался в эпицентре скандала, когда в интервью журналистке Эмме Антонюк назвал современных женщин "меркантильными", а также выдал еще несколько сексистских высказываний, неожиданно изменил риторику. Артист извинился за свои слова и заверил, что сказал обидные вещи на эмоциях и от переживаний.

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Обращение к женщинам народный артист Украины разместил в своих InstaStories. Он признался, что не ожидал такой реакции, поскольку не думал, что его слова смогут так сильно задеть представительниц прекрасного пола.

"Уважаемые дамы, я, как украинский певец, желаю выразить искренние извинения за свои необдуманные и оскорбительные слова, которые я высказал во время интервью. Я даже не мог представить, что так огорчу кого-нибудь своими высказываниями. Знаю, что мои слова были оскорбительными и несправедливыми, которые были вызваны другими эмоциями и переживаниями. Поэтому я не могу оправдаться, но обещаю, что сделаю все возможное, чтобы исправить свою ошибку и восстановить ваше доверие ко мне", – начал Бобул, который во время записи интервью, после обвинений журналистки в сексизме, встал и ушел из студии.

Артист добавил, что неоднократно сотрудничал с прекрасными, талантливыми и целеустремленными дамами, а поэтому не может обобщенно обвинять женщин в излишней избалованности и "зависимости" от денег мужчин.

"Я должен признаться, что многие женщины, с которыми я имел честь сотрудничать и общаться, всегда были талантливыми и целеустремленными людьми с большими амбициями и жаждой жизни, и с моей стороны было неправильным обвинять их в меркантильности и избалованности. Еще раз извиняюсь за свои оскорбительные слова и надеюсь на ваше прощение", – написал певец.

Напомним, на днях вокруг интервью Иво Бобула разгорелся скандал. Он выдал несколько сексистских заявлений о том, что современные женщины "меркантильны", а "хорошие девочки должны сидеть дома". Когда Эмма Антонюк экспрессивно принялась спорить, артист покинул студию.

Впоследствии он обвинил интервьюерку в желании пропиариться на имени звезды, а также в непрофессионализме. По словам певца, он запретил публиковать интервью.

Как писал OBOZREVATEL, журналистка отрицала обвинения Иво Бобула и заверила, что он ни слова не сказал о запрете обнародовать материал.

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