На тяжелобольную 'няню Вику' Заворотнюк свалилась новая беда: под угрозой ее лечение

Российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк столкнулась с новыми неприятностями. Под угрозой ее лечение от агрессивной формы рака – глиобластомы головного мозга – которую у знаменитости нашли в 2019 году.

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Российские пропагандисты утверждают, что из-за долгов были заблокированы счета артистки. Налоговая "наказала" ее за неуплаченные налоги (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что по состоянию на 7 августа есть решение о частичной или полной приостановке операций по счетам Заворотнюк. От заболевшей раком звезды требуют 169 тысяч 609 рублей (около 66 тысяч гривен).

За какой срок "набежали" долги, неизвестно. РосСМИ заявили, что звезда сейчас не зарабатывает, что вполне понятно, поскольку она уже три года не появляется в инфопространстве.

Пропагандисты выяснили, что семья актрисы живет на деньги ее мужа, фигуриста Петра Чернышева. На нем содержание дома и их дочери.

У артистки есть трое наследников – старшая дочь Анна, сын Майкл и Мила, которую звезда родила незадолго до болезни. Анна Заворотнюк, называющая себя наполовину украинкой, не живет в России. Сын Заворотнюк по имени Майкл, которого называют "копией матери", родился в 2000 году в Америке.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в 2022 году в сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых изображен автомобиль мужа актрисы Чернышева. На пассажирском сиденье можно увидеть женщину, которой, вероятно, и есть "няня Вика".

Ранее распространялась информация, что у Заворотнюк развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Недавно в СМИ также ходили слухи о том, что онкобольная звезда сериала "Моя прекрасная няня" утратила возможность говорить.

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