Дочь Заворотнюк прокомментировала слухи об ухудшении состояния онкобольной матери

Дочь русской актрисы кино и театра Анастасии Заворотнюк Анна опровергла слухи, что у ее мамы сильно ухудшилось самочувствие. Ранее в СМИ писали, что онкобольная звезда сериала "Моя прекрасная няня" утратила возможность говорить.

Причиной слухов послужила недавняя Instagram-stories Анны Заворотнюк, в которой она написала, что тяжело переживает отсутствие помощи и советов мамы. Ее подписчики трактовали это как неутешительные последствия заболевания (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Фанаты знаменитости попросили ее дочь более расширенно прокомментировать реальное состояние больной раком мозга матери или опровергнуть слухи о нарушении у нее речевого аппарата.

На это Анна ответила, что информация не что иное, как "очередная выдумка журналистов".

Отметим, что ранее блогерша говорила, что не желает разглашать детали болезни матери. Однако добавляла, что онкология не отступает.

Коротко о звезде:

Анастасия Заворотнюк – российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка РФ (2006). Родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани (Россия). Наиболее известна за роль Виктории Прутковской в успешном ситкоме "Моя прекрасная няня". Также снималась в фильмах "Код Апокалипсиса" (2007), "Служебный роман. Наше время" (2011), "Проклятие спящих" (2018).

Ранее OBOZREVATEL писал, что Анна страдает затяжной болезнью, которую у нее обнаружили два года назад. По словам девушки, длительный период времени она употребляла сильные препараты, чем сильно навредила своему организму.