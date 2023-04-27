Копия мамы? Как выглядит единственный сын тяжело больной 'няни' Заворотнюк. Фото

О дочери российской актрисы Анастасии Заворотнюк, сыгравшей няню Вику в известном сериале, Анне хорошо знают поклонники тяжело больной звезды. А вот о младшем сыне артистки в сети информации не так много.

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Он не слишком активно ведет соцсети и полностью погрузился в свою музыкальную карьеру. OBOZREVATEL решил рассказать о наследнике актрисы и показать, как он выглядит (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным СМИ, сын Заворотнюк по имени Майкл родился в 2000 году в Америке в семье актрисы и бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Впоследствии ребенка привезли в Россию, чтобы мальчик учился в школе.

Сын актрисы учился на юридическом факультете в Москве, но впоследствии решил вернуться в Америку, где учился в правовом колледже. После известия о том, что у его матери диагностировали рак в 2019 году, Майкл вернулся в Россию.

22-летний парень не часто публикует свои фото с лицом. Вместо этого, он активно демонстрирует свои достижения в музыкальной индустрии.

Сын Заворотнюк – гитарист группы Lepra. Он публикует фрагменты песен, сыгранных на электрогитаре в своих соцсетях.

Фанаты актрисы утверждают, что сын больше похож на мать, чем ее дочь. В доказательство этого поклонники "няни" сравнивают их похожие густые волосы, глаза и черты лица.

Ранее OBOZREVATEL писал о шести звездных мамах и их дочерях, которые очень похожи друг на друга. Одни называют это чудесами генетики, другие – комплиментом Бога.

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