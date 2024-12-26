На Рождество умерла муза Владимира Ивасюка, которой он посвятил 'Червону руту': что известно о враче Марии Марчук. Фото

В Черновцах умер врач Мария Марчук, которой легендарный певец Владимир Ивасюк посвятил свой хит "Червона рута". Жизнь женщины оборвалась на Рождество, 25 декабря, на 81 году.

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О потере уважаемого в жизни Ивасюка человека сообщил заместитель председателя Черновицкого областного совета Михаил Павлюк в Facebook. Он рассказал, насколько была важна женщина не только для певца, но и для всего города.

"Прекрасный врач и чрезвычайно образованная женщина, мать троих детей-медиков, близка всей нашей семье и подруга жизни Владимира Ивасюка. Муся, говорил ей композитор, приглашал играть в своем ансамбле, совещался и делился сокровенным, посвящал песни и первую "Червону руту" в оригинале ей подписал", – сообщил он.

Немалую часть своей жизни Мария Марчук посвятила Владимиру Ивасюку. По словам Михаила Павлюка, именно она была одной из немногих, кто поехал во Львов на похороны легендарного музыканта, именно она годами "защищала его честное имя, берегла воспоминания и лучшие истории о его творчестве и наследии".

"Врач-терапевт, многолетний участковый города Черновцы, которого знают и уважают сотни благодарных пациентов, вместе с мужем, воспитали трех замечательных докторов. Юля – моя одноклассница, ныне доцент Буковинского государственного медицинского университета и чрезвычайно профессиональный медик продолжает дело своих родителей... Буду помнить с благодарностью и вспоминать в молитве. Светлая память. Аве, пани Мария…" – поделился Михаил Павлюк.

Похороны Марии Марчук должны пройти в пятницу, 27 декабря, в 13:00 на Центральном кладбище поселка Годылив (близ Черновцов). Однако прощание запланировано на четверг, 26 декабря, после 16:00 в Церкви Рождества Богородицы на улице Капелланская, 31 в Черновцах.

При жизни Мария Марчук вспоминала, как Владимир Ивасюк посвятил ей песню еще в 1969 году. "Во время перерыва между репетициями оркестра Володя напел мне свою композицию. А потом была обычная лекция, на которой он протянул мне лист с текстом "Червоної рути", – делился врач изданию "Молодий буковинець".

Это могла бы быть обычная демонстрация будущей песни, если бы снизу не виднелась подпись: "Муси от Володи. III пара по дерми..."

Среди бывших студентов-медиков именно с Марчуком певец имел самое теплое общение. Как отмечено на странице памяти Владимира Ивасюка, музыкант долгое время был влюблен в подругу.

"Уже позже мне рассказывали, что Володя был в меня влюблен. Но сам он никогда не признавался мне. Наверное, ему легче было обо всем сказать в песнях... А какие чувства были у него в студенческие годы – не трудно догадаться, ведь свои лучшие произведения он написал именно во время учебы в мединституте. Как-то, будучи уже в конце 80-х во Львове, я купила там книгу Владимира Ивасюка "Моя пісня", в которой была опубликована "Елегія для Марії". И только тогда, прочитав, я поняла глубину его чувства ко мне", – делилась воспоминаниями Мария Марчук.

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