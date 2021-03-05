На 'Холостяк 11' пришла бывшая супруга Андрея Богдана

В пятницу, 5 марта, в первом выпуске реалити "Холостяк 11" появилась бывшая супруга экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана – Анна.

Девушка предстала на шоу в эффектном длинном платье с вырезом, который подчеркнул ее ноги. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как оказалось, Богдан сделал предложение руки и сердца Анне спустя три месяца их общения. И в результате девушка ответила: "Да".

Насколько долгими были романтические отношения Андрея Богдана и Анны, пока неизвестно. Отметим, что сам "холостяк" еще не знает подробностей жизни новой участницы.

Напомним, что экс-руководитель Офиса президента до весны 2019 года состоял в браке с Ольгой, которая на данный момент занимается предпринимательством. У пары четыре дочери: Анастасия, Виктория, София и Екатерина.

Напомним, ранее во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй. Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки.

Также появилась участница Анастасия из Днепра, которая, как оказалось, является порноактрисой под псевдонимом Адель. В юности девушка начала сниматься в фотосессиях ню, а затем разослала свое портфолио на соответствующие сайты.

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