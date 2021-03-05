На "Холостяк 11" пришла бывшая супруга Андрея Богдана
В пятницу, 5 марта, в первом выпуске реалити "Холостяк 11" появилась бывшая супруга экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана – Анна.
Девушка предстала на шоу в эффектном длинном платье с вырезом, который подчеркнул ее ноги. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Как оказалось, Богдан сделал предложение руки и сердца Анне спустя три месяца их общения. И в результате девушка ответила: "Да".
Насколько долгими были романтические отношения Андрея Богдана и Анны, пока неизвестно. Отметим, что сам "холостяк" еще не знает подробностей жизни новой участницы.
Напомним, что экс-руководитель Офиса президента до весны 2019 года состоял в браке с Ольгой, которая на данный момент занимается предпринимательством. У пары четыре дочери: Анастасия, Виктория, София и Екатерина.
Напомним, ранее во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй. Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки.
Также появилась участница Анастасия из Днепра, которая, как оказалось, является порноактрисой под псевдонимом Адель. В юности девушка начала сниматься в фотосессиях ню, а затем разослала свое портфолио на соответствующие сайты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вероятная бывшая девушка главного героя реалити "Холостяк 11" – бизнесмена из Харькова Михаила Заливако – обнародовала подробности их отношений и назвала мужчину "закомплексованным нарциссом".
Михаил Заливако рассказал о самом неудобном моменте на свидании, который с ним приключался. Так, по словам мужчины, он не любит, когда девушки ругаются матом.