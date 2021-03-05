'Холостяк 11': смотреть первый выпуск шоу

В пятницу, 5 марта, на телеканале СТБ в 19:00 стартовала премьера романтического реалити "Холостяк 11". Главным героем стал бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако.

Зрители смогут увидеть впечатляющие свидания и истории взаимоотношений мужчины с участницами. OBOZREVATEL следит за событиями на шоу и расскажет все подробности.

Известно, что первыми участницами станут амбициозная Анна, которая учится в Бостонском колледже, опытная бизнес-леди, мама 15-летней дочери – Алла, а также бывшая жена экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана – Анна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вероятная бывшая девушка главного героя реалити "Холостяк 11" – бизнесмена из Харькова Михаила Заливако – обнародовала подробности их отношений и назвала мужчину "закомплексованным нарциссом".