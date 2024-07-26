На грани банкротства и без успешных ролей в кино: как секс-скандал разрушил карьеру актера Кевина Спейси

Американский актер Кевин Спейси, известный в основном по сериалу "Карточный домик" и фильму "Заплати другому", в 2017 году попал в судебные дела с обвинениями в сексуальном домогательстве. Из-за них звезда почти потеряла карьеру и осталась на грани банкротства.

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И хотя суд признал его невиновным, а дальнейший иск отклонил, плохая слава наложила клеймо на актера, через что коллегам – Шэрон Стоун, Стивену Фраю и Лиаму Нисону – приходится едва ли не вымаливать разрешение на продолжение его актерской деятельности, пишет BBC. OBOZ.UA на 65-летие двукратного лауреата на "Оскар" решил вспомнить его самый громкий скандал, де-факто, разрушивший ему жизнь.

В октябре 2017 года актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в домогательстве к себе. Случилось это на фоне пристального утаивания звездой любой информации о личной жизни и отсутствии публичных отношений с женщинами.

Энтони Рэпп вспомнил события, якобы произошедшие в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Кевину Спейси – 26. Тот рассказал об этом инциденте на публику, на что актер "Заплати другому" заявил, что не помнит ситуацию, но попросил прощения, если событие действительно произошло.

Со временем еще 15 человек решили на волне хейта обвинить Кевина Спейси в сексуальном домогательстве. Среди них был актер Энди Хольцман. По его словам, инцидент произошел в 1981 году, когда он работал на театральном фестивале в Нью-Йорке. Тогда ему было 27 лет. Хольцман решил не сообщать о случившемся в полицию, поскольку опасался увольнения.

В список этих 15 человек также попали 8 актеров "Карточного домика". Спейси потерял главную роль коварного политика в сериале. Заявлялось, что он якобы позволял себе грубые комментарии и касался молодых сотрудников без их согласия. Студия не только уволила актера, но и обязала выплатить 31 млн долларов и возместить затраты на съемки сериала, ведь на тот момент команда уже начала работать над следующим сезоном.

Это событие сильно ударило по карману актера из-за заоблачной суммы. Американская киноакадемия также отменила назначение премии "Эмми", а компания Netflix отказалась в дальнейшем сотрудничать со Спейси. Поэтому он снялся только в 7 фильмах за последние 8 лет, а в июне 2024-го сообщил, что находится на грани банкротства.

На день рождения 26 июля 2023 года суд все же признал Кевина Спейси невиновным. Со звезды сняли обвинения по девяти пунктам: о сексуальном насилии, побуждении к сексуальным действиям без согласия и побуждении к половому акту с проникновением. После решения присяжных актер не смог сдержать слез – он не признавал себя виновным ни по одному пункту обвинения.

В июне этого года звезда рассказывала в интервью оказавшемуся на грани банкротства журналисту Пирсу Моргану после того, как его дом в Балтиморе, США, выставили на аукцион.

"Мой дом продают на аукционе. Поэтому я должен вернуться в Балтимор и сдать все свои вещи на хранение. Ответ на этот вопрос заключается в том, что я не совсем уверен, где я буду жить сейчас, но я был в Балтиморе с тех пор, как мы начали снимать там "Карточный домик", – признался Спейси.

В частности, он добавил, что кроме судебных долгов также виноват деньги коммунальным компаниям, а счета не может оплатить, потому что дом полностью закрыт. Упоминание об этом довело звезду до слез.

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