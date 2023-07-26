Голливудского актера Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальном насилии: что известно о громком процессе

В Лондоне в Королевском суде района Саутерк присяжные оправдали голливудского актера Кевина Спейси. Со звезды сняли обвинения по девяти пунктам: о сексуальном насилии, побуждении к сексуальным действиям без согласия и побуждении к половому акту с проникновением.

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Суд состоялся в среду, 26 июля, передает BBC. Обладатель "Оскаров" после решения присяжных не смог сдержать слез – он не признавал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения.

Последнее заседание состоялось как раз в день рождения актера, ему исполнилось 64 года.

"Я думаю, что многие из вас могут понять, что после того, что произошло сегодня, мне нужно многое обработать. Но я хотел бы сказать, что я чрезвычайно благодарен судьям за то, что они нашли время внимательно изучить все доказательства и все факты, прежде чем приняли решение. Я смирился с нынешним результатом", – сказал он.

Судебное заседание касалось домагательства четырех мужчин. Преступления, по словам заявителей, были якобы совершены Кевином Спейси в Великобритании в период с 2011 по 2013 годы, когда он работал художественным руководителем театра The Old Vic.

Имена заявителей против актера неизвестны: согласно законодательству они имеют право на пожизненную анонимность.

Один из мужчин говорил, что Спейси в начале 2000-х неоднократно хватал его за пах, однажды когда он был за рулем. Второй утверждал, что в 2005-м на вечеринке актер дважды схватил его за пах, а также якобы допускал сексуально-агрессивные комментарии.

Третий заявил, что оказался в квартире Спейси, где потерял сознание, и проснулся от того, что актер занимался с ним оральным сексом. Четвертый мужчина утверждал, что Спейси в своей резиденции поцеловал его в шею, схватил за пенис и произнес "be cool, be cool".

Практически все обвинения актер опровергал, однако признал, что имел близкие отношения с одним из заявителей, но это были отношения по согласию. Спейси сказал, что не считает прикосновения интимного рода преступлением.

"Да, я люблю пофлиртовать. Это не сопровождалось никаким насилием, агрессией или болью. Это было нежно и, по моему мнению, романтично. Но дальше флирта дело не зашло, поскольку он дал понять, что не хочет этого", – говорил актер.

Одним из первых Кевина Спейси обвинил актер Энтони Рэпп в 2017 году, заявив о якобы домогательствах в 1986 году, когда ему было 14 лет. Сам Спейси заявил, что не помнит такого инцидента, но извинился и признался, что он бисексуал.

После этого в правоохранительные органы поступило еще несколько заявлений о неправомерном поведении Спейси. Среди заявителей был аноним и бармен. Они рассказывали, что в 17 и 18 лет якобы Спейси домогался и до них.

И-за секс-скандала актер был вынужден поставить на паузу свою карьеру. Из-за этого он выплатил 31 миллион долларов компании Netflix, ведь сериал "Карточный дом" также поставили на паузу, а это привело к огромным убыткам компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Руди Джулиани обвинили в сексуальных домогательствах, а также их продолжении, "пропитанном алкоголем разговоров, содержащих сексистские, расистские и антисемитские высказывания". Иск на 78-летнего юриста подала бизнес-леди и эксперт по пиару Ноэль Данфи.