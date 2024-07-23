Билл Клинтон против Моники Левински. 10 фото, показывающие суть самого громкого секс-скандала XX века

В 1998 году в США разгорелся один из самых масштабных политических скандалов. Связан он был с интимными связями 22-летней стажерки Белого дома Моники Левински и 48-летнего президента Билла Клинтона. И хотя для главы государства эта история окончилась оправданием и импичментом, молодой девушке это полностью разрушило карьеру и заставило уехать из страны.

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Моника Левински была стажером в Белом доме с 1995 по 1996 год, но этого времени было достаточно, чтобы судебные процессы из-за сексуальных отношений продолжались до 1999 года и закончились отставкой президента. В день рождения Левински, которой исполнился 51 год, OBOZ.UA решил вспомнить самые важные фото дела "Моникагейт".

В октябре 1996 года Билл Клинтон обнимает стажера на сборе средств Демократической партии в Вашингтоне. К тому времени еще никто не знал о возможных личных отношениях между женатым президентом США и 22-летней девушкой.

21 сентября 1998 года это фото Палата представителей США представила в качестве доказательства по делу.

Все время расследования Клинтон отрицал какие-либо сексуальные связи с коллегой. Он в телевизионной речи в конце января 1998 года утверждал: "Я не имел сексуальных отношений с этой женщиной, госпожа Левински".

Это судебное дело заинтересовало общество, поэтому на вопросы репортеров в том же месяце отвечал специальный прокурор Кеннет Старр.

Правоохранителям удалось узнать, что у Левински было по меньшей мере 12 близких контактов с Клинтоном. Во время судебного процесса разбирали мельчайшие и грязные детали личной жизни экс-президента. Основными аргументами в ходе расследования стали подарки и синее платье, на котором сохранились следы семенной жидкости политика.

Линда Трипп, бывшая сотрудница Белого дома, подружившаяся с Моникой Левински и обнародовавшая тайно записанные разговоры между ней и Левински, давала показания перед прессой.

Для стажерки Белого дома эта история знаменовала крушение карьеры, жестокий буллинг в медиа и интернете, а также длительную терапию с психологом. Во время судебного процесса она не могла спокойно появляться на улице из-за огромного количества журналистов.

Журналисты чуть ли не круглосуточно находились под Белым домом, чтобы в случае появления деталей рассказать о них первыми в прямом эфире.

1 февраля 1999 года Моника Левински объявляла присягу перед судом, чтобы дать показания.

Впрочем, женщина смогла вырваться из потока хейта и начала строить собственную жизнь фактически с нуля. И хотя ее имя до сих пор у всех ассоциируется только с импичментом Билла Клинтона и всем, что этому предшествовало, Левински научилась использовать это в свою пользу.

Ранее OBOZ.UA писал, как сложилась судьба Моники Левински и как выглядит сейчас фигурантка самого громкого секс-скандала в США. Женщине удалось реабилитироваться.

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