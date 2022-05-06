На фоне георгиевской ленты: украинка Наташа Королева вместе с путинистами выступила на концерте в РФ

Пока российские оккупанты продолжают безжалостно уничтожать украинские города и убивать мирных жителей, известная певица из Киева Наташа Королева радует публику в РФ песнями на концертах в честь "победы". Делает она это не одна, а со своими коллегами-путинистами, которые открыто поддержали так называемую "спецоперацию" в Украине.

Кадры с соответствующего мероприятия опубликовала российская певица Марина Михеева в своем Instagram. Известно, что концерт проходил при поддержке культурного фонда Льва Лещенко, который также является известным сторонником диктаторского режима Путина.

На фото Королева позирует в окружении юмориста Владимира Винокура, певца и члена партии "Единая Россия" Александра Буйнова, а также своего мужа, одиозного стриптизера Сергея Глушко (Тарзан).

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К слову, это первый выход супругов на публику после недавних слухов об их разрыве. СМИ писали, что отношения пары испортились после публичного скандала Тарзана с матерью певицы Людмилой Порывай на тему войны России против Украины.

На фото и видео, опубликованных Михеевой, видно, что артисты выступали на фоне оранжево-черных шариков и с георгиевскими лентами на груди, которые сегодня ассоциируются с жестокими преступлениями русской армии в Украине. Сзади также висел баннер с советской символикой, а некоторые исполнители выходили на сцену в жилетках с логотипом партии Путина "Единая Россия".

Сама же киевлянка фотографиями с выступления в своих соцсетях хвастаться не стала.

Отметим, пока Наташа Королева выбрала молчаливую позицию, ее старшая сестра рассказывает правду о преступной войне, начатой Россией. Популярная в 90-х годах певица Руся регулярно размещает на своей странице призывы помочь украинским беженцам. В поддержку Украины выступила и Людмила Порывай – 76-летняя мама Наташи Королевой.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Королева впервые за 67 дней войны упомянула родину в публичном пространстве. Звезда эстрады опубликовала архивное фото с исполнителем-путинистом Филиппом Киркоровым из киевского Дворца "Украина".