Наташа Королева на грани развода с Тарзаном после проукраинского демарша мамы, у певицы сдают нервы – росСМИ

Российские СМИ пишут, что певица Наталья Королева находится на грани развода с мужем-стриптизером Сергеем Глушко. Их отношения испортились после публичного скандала Глушко с матерью Королевой, 76-летней Людмилой Порывай, на тему войны России в Украине.

Известно, что на днях Тарзан (сценическое имя Глушко) начал положительно отзываться о российских военных, заявив, что они самые лучшие, а победа в войне будет за Россией. Мать Королевой, уроженка Украины, проживающая 30 лет в США, после этих слов публично отреклась от зятя: она отписалась от него в соцсетях, что в ответ сделал и Глушко.

По информации росСМИ, в окружении певицы говорят, что она находится в нестабильном психическом состоянии.

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Недавно на дне рождения российской актрисы Эвелины Бледанс в ресторане на Рублевке Королева была не в настроении – улыбалась через силу и отказывалась общаться с журналистами. Она даже не села за праздничный стол. А в разгар вечеринки вообще покинула заведение.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Людмила Порывай опубликовала сообщение на личной странице в Instagram, в котором выразила надежду, что "ужас" на ее Родине скоро закончится.

В то же время в сети не поверили словам Порывай, ее раскритиковали и отправили с зятем Тарзаном и дочерью Наташей Королевой за русским военным кораблем.

Отметим, что ранее журналист Дмитрий Гордон назвал Наташу Королеву, которая во время войны в Украине рекламирует концерты, "у*бищем". Звезды вместе учились в школе.