Королева после двух месяцев молчания вспомнила об Украине, опубликовав фото из Киева с путинистом Киркоровым

Уроженка Украины, певица Наташа Королева впервые за 67 дней войны упомянула родину в публичном пространстве. Звезда опубликовала архивное фото с исполнителем-путинистом Филиппом Киркоровым из киевского Дворца "Украина".

Снимок появился на ее странице в Instagram, который, кстати, признан в РФ экстремистской организацией. Пост был приурочен к празднованию 55-летия пропагандиста (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В тексте звезда старательно расхвалила любителя убийств и других военных преступлений, пожелав ему всех благ.

"Филичка, с юбилеем! Ты супер профи и большой фанат своего дела. Сил тебе, здоровья и вдохновения", – начала предательница украинского народа.

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Для поздравления артистка выбрала архивное фото, сделанное в столице Украины много лет назад. По словам путинистки, это ее любимый кадр, поэтому именно он "украшает" теперь профиль звезды.

"Моя любимая фотка, сделанная на полароид за кулисами "Песни года" в Киеве во Дворце "Украина", – написала Королева.

На снимке молодая певица сидит на плечах своего друга, позирует у стены и улыбается объективу.

Интересно, что знаменитость не разрешила подписчикам оставлять комментарии под публикацией. Вероятно, звезда пыталась избежать хейта со стороны разъяренных ее молчанием украинцев.

Как известно, уроженка Украины уже давно живет в России вместе со своим мужем стриптизером-пропагандистом Тарзаном. Пока избранник звезды отрицает причастность русских солдат к зверствам в Украине, его жена молчит о геноциде.

Поговаривали, что Королева находится на грани развода с артистом после того, как он цинично обвинил украинцев в подделке убийств и пыток в Буче, Ирпене и т. д.

Как писал OBOZREVATEL, Филипп Киркоров также долго молчал о войне в стране, где он много раз выступал перед фанатами. Однако после ареста пророссийского нардепа Виктора Медведчука артист опубликовал пост, где обратился к главам Франции и США, чтобы те помогли освободить кума Путина.