Дональд Трамп с супругой Меланией находятся на грани развода – СМИ

В СМИ появилась информация о том, что экс-президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания находятся на грани развода. Так, поведение бывшей первой леди очень удивляет окружающих.

По слухам, Мелания несчастлива в браке. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, недавно жена Трампа по прибытию во Флориду отказалась остановиться и позировать вместе со своим мужем. Вместо этого Мелания с серьезным лицом ушла в сторону, даже не помахав рукой, в то время как Дональд делал фото.

После этого многие пользователи сети отметили, что бывшая первая леди США находится на грани развода.

По словам племянницы Трампа Мэри, ее дядя не способен на здоровые отношения.

Бывшая сотрудница Белого дома Стефани Волкофф утверждает, что в ноябре у Трампов были отдельные спальни и "брак по сделке".

А экс-помощница Трампа Омароса Маниго-Ньюман добавила, что Мелания "считает каждую минуту, чтобы развестись".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время предвыборной гонки Дональда Трампа знаменитые бренды Tom Ford, Marc Jacobs и другие отказались работать с его супругой Меланией. Но после инаугурации женщина проснулась иконой стиля.