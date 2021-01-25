Дональд Трамп с супругой Меланией находятся на грани развода – СМИ

София Ковнир
София Ковнир
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Дональд Трамп с супругой Меланией находятся на грани развода – СМИ

В СМИ появилась информация о том, что экс-президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания находятся на грани развода. Так, поведение бывшей первой леди очень удивляет окружающих.

По слухам, Мелания несчастлива в браке. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, недавно жена Трампа по прибытию во Флориду отказалась остановиться и позировать вместе со своим мужем. Вместо этого Мелания с серьезным лицом ушла в сторону, даже не помахав рукой, в то время как Дональд делал фото.

После этого многие пользователи сети отметили, что бывшая первая леди США находится на грани развода.

Дональд и Мелания Трампы во Флориде

По словам племянницы Трампа Мэри, ее дядя не способен на здоровые отношения.

Бывшая сотрудница Белого дома Стефани Волкофф утверждает, что в ноябре у Трампов были отдельные спальни и "брак по сделке".

А экс-помощница Трампа Омароса Маниго-Ньюман добавила, что Мелания "считает каждую минуту, чтобы развестись".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время предвыборной гонки Дональда Трампа знаменитые бренды Tom Ford, Marc Jacobs и другие отказались работать с его супругой Меланией. Но после инаугурации женщина проснулась иконой стиля.

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