'Мы не выбираем, кого любить': дисквалифицированная участница 'Мисс Украины' подтвердила отношения с российским бизнесменом

Дисквалифицированная участница конкурса "Мисс Украина 2023" Ирина Пиляева подтвердила свои отношения с российским бизнесменом Александром Орловым. Она расхвалила своего избранника за его "поддержку Украины", а организаторов конкурса обвинила в том, что ее "несправедливо" отстранили от участия.

Своими отношениями с Орловым украинка гордится, называет его "хорошим россиянином" и возмущается, что за это ее осуждают. Такое заявление Пиляева сделала в интервью "Олицкая" на YouTube (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Напомним, что недавно комик Андрей Лузан обратил внимание организаторов конкурса, что они допустили к участию девушек, которые якобы занимаются эскорт-деятельностью и тесно связаны с россиянами. С негативной реакцией юмориста согласились как команда "Мисс Украины", так и украинцы, ведь толеровать отношения и дружбу с гражданами РФ во время полномасштабной войны как минимум некорректно.

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Однако Ирина Пиляева настаивает, что в ее отношениях с россиянином нет ничего осудительного, так что она может нести на конкурс "Мисс Мира" идеи любви и братства между россиянами и украинцами, тогда как другие участницы освещают геноцид и терроризм со стороны россиян.

Отношения с россиянином украинка начала уже во время полномасштабной войны, а свое решение объясняет тем, что "не выбирает, кого ей любить".

"Мы не выбираем, кого нам полюбить. Мы с Александром познакомились задолго до войны в Киеве. Сразу была "искра", но я была в отношениях. Этой весной мы увиделись в Европе и начали общаться. Александр – пример для меня во всем. В помощи людям, своем мировоззрении. Для меня самое важное, как мужчина к тебе относится", – расхвалила российского бизнесмена Пиляева.

Дисквалифицированная участница конкурса красоты заявила, что ей хватило антивоенной позиции и постов в соцсетях, чтобы связать жизнь с россиянином.

Более того, Пиляева, пока десятки тысяч украинских военных ежедневно рискуют жизнью ради родины, цинично выдала, что знает немного людей, которые "так сильно переживают за Украину", как ее любимый-россиянин.

После всеукраинского осуждения Пиляева так и не поняла, почему недопустимо прославлять "хороших россиян" на мировой арене, пока ее народ безжалостно убивают. Сама украинка вне опасности, ведь с любимым перебралась за границу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после дисквалификации некоторых претенденток на корону была названа победительница "Мисс Украины 2023". Ею стала 18-летняя Юлия Шамия, которая за возможность принять участие в конкурсе поблагодарила ВСУ, а не прославляла "хороших россиян".

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