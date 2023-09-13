Эскорт и связи с россиянами: конкурс 'Мисс Украина 2023' попал в громкий скандал, участниц хотят дисквалифицировать

На днях вокруг конкурса "Мисс Украина 2023" разгорелся громкий скандал. Популярный украинский комик и блогер Андрей Лузан обратил внимание на то, что некоторые участницы конкурса тесно связаны с Россией. Например, посещают вечеринки российских олигархов в качестве эскорта, ездят в Москву и полностью игнорируют войну в родной стране. Организаторы шоу отреагировали.

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Так, общество буквально бойкотирует "Мисс Украина 2023", который важно не путать с "Мисс Украина Вселенная". Удастся ли сорвать конкурс – неизвестно, однако некоторых его "отличившихся" участниц планируют дисквалифицировать. Об этом сообщили сами организаторы в Instagram.

Начнем с фактов, которые навел Андрей Лузан в своем небольшом расследовании. Юморист на своей странице заявил: "Этот конкурс не имеет права на существование. Кроме повышения прайса за почасовую оплату девушки еще сопровождают спонсоров конкурса и днем и ночью, если хотят получить титул. Один из спонсоров до 22-го года был российский ресторатор Орлов (bulldozer group). Конкурс супер – то, что нужно во время войны. Да и вообще, идея выбирать девушек по внешности, где жюри чисто из мужиков – это прям то, за что стоит бороться".

Лузан обрати внимание на участницу из Хмельницкой области Ксении Магеру. Он проанализировал социальные сети девушки и нашел там интересные зацепки. Ксения любит посещать ресторан российского олигарха, который возглавлял штаб Путина на выборах, Аркадия Новикова в Дубае. Она неоднократно была в Москве, посещала Кремль для вручения премии, у нее есть подруги-россиянки, а еще после 24 февраля 2022 года украинка цинично проигнорировала полномасштабное вторжение, продолжив публиковать у себя в профиле фото с отдыха.

Позже стали всплывать подобные подробности из жизни других участниц конкурса. Одна из них, как оказалось, даже состояла в отношениях с российским бизнесменом Александром Орловым, который являлся (или до сих пор является, поскольку эта информация может быть скрыта) совладельцем "Мисс Украина".

"Угадайте, кто по плану "Мисс Украина" должен был ехать на "Мисс Мира"? Ой, смотрите Ирина Пиляева, участница "Мисс Украина", две недели назад в Монако с Александром Орловым", – показал Лузан снимок 23-летней уроженки Черниговской области с российским олигархом.

Ирина, как подметил позже комик, около месяца назад еще и отдыхала с Орловым на его яхте на острове Капри. Он предположил, что с такими "заслугами" победа девушке гарантирована.

Вскоре после такого резонансного поста Лузану начали писать экс-участницы "Мисс Украина", которые раскрывали правду об организации и "честном" выборе победительнице. По словам моделей, условия и этапы конкурса больше напоминали деятельность эскорт-агентства: девушек заставляли развлекать мужчин 50+, а тем, кто отказывался, открыто говорили, что на этом их путь на конкурсе заканчивается.

Организаторы вскоре решили прокомментировать скандал. Они сразу заверили, что в этом году участниц не будут судить мужчины, ведь победительницу будут выбирать онлайн путем голосования. Они подчеркнули, что возможна дисквалификация некоторых конкурсанток после "дополнительных исследований на основе полученных новых фактов".

"В связи с большим запросом общественности, комитет конкурса создал этическую группу проверки, которая проведет дополнительные исследования участниц на основе полученных новых фактов. По результатам таких исследований возможны исключения участниц из состава конкурса. Мы искренне благодарны за всю поступающую нам информацию. Также важно, чтобы каждый из нас отделял бездоказательные слова от реальных фактов, применял критическое мышление и верефоцировал информацию, поступающую из разных информационных источников, – уточняется в сообщении.

Официальный комментарий от представителей "Мисс Украина", как отметил сам Лузан и многие украинцы, больше напоминает "попытку отбелить свою репутацию" и "переложить вину на девушек, указывая на их недобросовестность". Блогер призвал соотечественников бойкотировать конкурс и добиться его полной отмены. Он также обратился к девушкам, у которых был опыт участия в шоу, с просьбой рассказывать правду.

"Директора конкурса Веронику Щипцову, которая никак не комментирует ситуацию и пытается удалить всю информацию из профиля, призываю публично ответить на все обвинения. Бывшие и нынешние сотрудники, а также конкурсантки "Мисс Украина" анонимно сливают информацию, которая полностью дискредитирует подобные конкурсы. Это должно быть озвучено! Поэтому все небезразличные и люди, которые хотят огласки и готовы поделиться своей историей о Мисс Украина, пишите свои посты во всех соцсетях с хештегами #янемовчу и #місукраїна. Только массовая огласка что-то изменит. Самостоятельно я не смогу повлиять на всю эту ситуацию и систему", – резюмировал Лузан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 36-летняя уроженка Херсона Ирина Бессмертная, победившая на конкурсе Ms.World International 2023 ("Миссис Мира 2023") в Майами, объяснила, почему в финале держалась за руки с россиянкой. Этот поступок спровоцировал волну недовольства и осуждения среди украинцев, но победительница заверила, что действовала по протоколу. Все подробности скандала – в нашем материале.

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