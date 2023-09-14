Трое участников дисквалифицировали за 'неэтические' связи с россиянами: скандал на 'Мисс Украина 2023' получил продолжение

Организаторы конкурса "Мисс Украина 2023" отреагировали на скандал вокруг участниц дисквалификацией трех конкурсанток. После проверки информации, в которой упоминалась эскорт-деятельность украинок и их связи с россиянами, скандальные факты подтвердились.

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Однако об этом команда "Мисс Украина 2023" сообщила в слишком лояльной манере, не объявив ни деталей, ни имен дисквалифицированных участниц. Соответствующий пост появился в Instagram конкурса (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы внимательно исследовали все вопросы, вынесенные общественностью в последние несколько дней. По результатам исследований, проведенных специальной этической группой, сообщаем, что указанные неэтические факты относительно участниц конкурса, к сожалению, подтвердились. Поэтому комитет вынужден исключить трех участниц из состава конкурса" , – сказано в официальном заявлении.

Напомним, что в расследовании, которое опубликовал украинский комик и блогер Андрей Лузан, говорилось, что одна из участниц – Ксения Магера – посещает ресторан российского олигарха Аркадия Новикова в Дубае, посещала Кремль для вручения премии, имеет подругу-россиянку, а еще после 24 февраля 2022 года проигнорировала полномасштабное вторжение.

Другая конкурсантка – Ирина Пиляева – меньше месяца назад, по словам Лузана, отдыхала вместе с российским олигархом Александром Орловым. Были также озвучены обвинения в том, что участвующие девушки вынуждены работать эскортницами или были ими еще до подачи заявки на "Мисс Украина".

Все эти громкие детали организаторы конкурса проигнорировали, попытались тихо уйти от скандала и скрыли имена девушек и их скандальные факты по биографии. Комментарии к посту также были осмотрительно закрыты.

Украинцам пообещали вскоре обнародовать результаты голосования и назвать имена "Мисс Украина 2023", "Мисс Земля 2023" и "Мисс Интернешнл 2023".

Кстати, одна из участниц из Львова – Виктория Макарова – после скандала самостоятельно отказалась участвовать в конкурсе. Она заверила, что не знала, кто будет ее конкурентками, а моральные принципы не позволяют девушке продолжить соревноваться за корону.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал в этом году разразился и вокруг Ms.World International 2023 ("Миссис Мира 2023") в Майами, где украинка в финале держалась за руки с россиянкой. Все подробности – в нашем материале.

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