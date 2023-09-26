Как выглядит 18-летняя победительница скандального конкурса 'Мисс Украина 2023' София Шамия в реальной жизни. Фото

Победительницей скандального конкурса "Мисс Украина 2023" стала 18-летняя София Шамия из Киевской области. Также объявили имена обладательниц титулов "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля" этого года.

София Шамия поблагодарила ВСУ, а также голосовавших за нее украинцев за возможность носить корону. OBOZREVATEL решил показать и рассказать о победительнице конкурса поподробнее (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Обладательница титура "Мисс Украина 2023" учится на экономическом факультете в Киево-Могилянской академии. Ее хобби – танцы, которыми студентка занималась 7 лет, рисование в стиле поп-сюрреализм, изучение английского языка и благотворительность. Свои рисунки она продавала на аукционе, а вырученные средства передала на ВСУ.

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Кроме этого, София Шамия призывает помогать приютам с животными, а также женщинам и детям, пострадавшим из-за войны.

На странице красавицы есть фото с отцом в военной форме. Судя по надписи на шевроне, он служит в Добровольческом формировании территориальной общины.

На странице украинки есть призывы освободить Палестину и слова о том, что ее корни – палестинские, о чем девушка не хочет забывать.

София Шамия публикует как фото с профессиональных фотосессий, так и случайные кадры без фотошопа и макияжа. OBOZREVATEL решил показать, как выглядит победительница украинского конкурса красоты в реальной жизни.

Обладательницей титула "Мисс Интернешнл Украина 2023" стала 18-летняя София Згоба из Львовской области. Победительницей в номинации "Мисс Земля 2023" оказалась 21-летие Анастасия Фейер из Закарпатской области.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский комик и блогер Андрей Лузан обратил внимание, что некоторые участницы конкурса красоты тесно связаны с Россией. К примеру, посещают вечеринки российских олигархов как эскорт, ездят в Москву и полностью игнорируют войну в родной стране.

Впоследствии организаторы дисквалифицировали трех участниц, проверив предоставленные факты, что получили подтверждение.

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