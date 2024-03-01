'Можно я что-то скажу? Молчи!' Олег Скрипка заявил о подавленном положении мужчин в Украине: женщины совершают насилие над ними

Известный украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в контексте обсуждения феминизма и эмансипации заговорил о подавленном положении мужчин в украинском обществе. По мнению звезды, в двух третях украинских семей они "не имеют права слова" и терпят насилие, но это якобы замалчивается как "с преступлениями московских попов".

Мол, раньше о таких ситуациях говорили очень осторожно и только сейчас поднимают вопросы преступности среди священников и женщин. Об этом Скрипка рассказал в интервью Ольге Немцевой для телемарафона.

Артист начал с того, что считает справедливой равную оплату труда для мужчин и женщин, но в пример поставил модельный бизнес, где, как он догадывается, парни получают меньше денег, чем их коллеги женского пола. Конкретных ситуаций артист не знает, но на 100% уверен, что в каких-то сферах женщины таки зарабатывают больше за ту же работу.

"Равноправие – это коммунизм. Эти элементы коммунизма надо из головы выбрасывать... У нас, когда мужчина приходит домой, он не имеет права слова. Это две трети украинских семей. Когда мужчины: "А можно я что-то скажу?", а ему: "Молчи!" Давайте уважать права женщин и права мужчин", – сказал музыкант.

Он добавил, что, прежде всего, нужно думать не о правах, а об уважении. По мнению звезды, сейчас популярен тезис о том, что мужчина-хам – не джентльмен, а женщина-хам – "молодец и королева".

"Когда мы говорим на эти темы с женой, она принимает этот факт и видит, что есть семьи, где есть насилие женщин над мужчинами. И это нужно признать, что это рядовая ситуация и проблема", – сказал Олег Скрипка.

Музыкант утверждает, что общество умалчивает статистику женских преступлений так же, "как до полномасштабной войны, когда преступления совершались московскими попами".

Ранее лидер группы "Вопли Видоплясова" пожаловался на "незащищенность" и "притеснение" мужчин. Скрипка убежден, что красивые женщины "притягивают к себе абьюзеров хамовитым поведением", и именно якобы из-за этого становятся жертвами насилия.

Как писал OBOZ.UA, Олег Скрипка назвал себя "баянистом", который не может компетентно высказаться о мобилизации. Ведущая, услышав это, не выдержала и пошла наперекор гостю.

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