Никогда не чувствовали вкуса победы: какие страны чаще всего занимали последние места на Евровидении

За время своего существования, а это 67 лет, песенный конкурс Евровидение завоевал звание самого престижного мероприятия. Аудитория шоу насчитывает сотни миллионов зрителей и с каждым годом трансляцию смотрит все больше и больше людей. За всю историю данный конкурс смог выиграть дважды только один артист – ирландец Джонни Логан. Но так же существуют и такие исполнители, которые своей стране несколько раз приносили худшие места.

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OBOZREVATEL хочет рассказать, какие государства чаще всего занимали последние места и какие страны никогда не чувствовали вкуса триумфа. Всего в список тех, кто никогда не побеждал на Евровидении, входит 24 страны. Кто-то из них никогда не выходил за рамки полуфинала, а кто-то никогда не попадал в топ-5.

Сан-Марино и Словакия никогда не взбирались на позиции выше 16 места. "Среднячками" считаются Грузия, Словения и Македония, которые не попадали в топ-7. А Литва, Чехия и Беларусь – в топ-5.

За всю историю международного конкурса, начиная с 1956 года, только Норвегия занимала 11 раз последнее место на Евровидении. Следом за ней разместилась Финляндия – 9 раз; Германия, Австрия и Бельгия – 8 раз; Великобритания, Швейцария – 5 раз; Португалия – 4 раза.

Дания, Кипр, Исландия и Франция только единожды заняли последнее место на международном песенном конкурсе.

Напомним, первое Евровидение проходило в Швейцарии в 1956 году. На тот момент в состав участников вошли только 7 стран: Швейцария, Франция, Бельгия, Люксембург, Италия, ФРГ и Нидерланды. В следующем году к этим странам присоединились Дания, Австрия и Британия, после чего о своем участии заявили еще десятки государств.

Недавно OBOZREVATEL писал, каким был самый успешный номер Евровидения. Исполнитель Сальвадор Собрал с лирической песней Amar pelos dois не просто одержал победу в 2017 году, но и вошел в историю как участник, набравший больше всего баллов – 758.

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