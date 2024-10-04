'Может угрожать международным розыском': делом о бегстве Волошина занялась полиция

Украинская инфлюэнсер и журналистка Рамина Эсхакзай раскрыла новые детали в расследовании о беглом блогере Александре Волошине. По ее словам, шоумену может грозить международный розыск, а сейчас его дело занимается полицией.

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"Полиция работает с доказательствами, которые я собрала, и поскольку такой блогер, как Александр Волошин, привык, скажем так, шутить и пранковать своих друзей, а когда это касается СБУ, полиции и нашего государства, то это может угрожать ему международным розыском", – отметила Эсхакзай в комментарии "Ранку у Великому Місті" на ICTV.

Рамина ответила на упреки беглеца, после того как разоблачила его ложь об угрозах от военных и выезде за границу под видом волонтера. Интервьюер стоит на своем и уверена в своей правоте. Она добавила – следует знать границы, где можно шутить, а где нет: "Особенно, когда ты знаешь, что ты врешь"

Напомним, в конце августа 2024 года 27-летний блогер Александр Волошин выпустил 45-минутное видео-оправдание и официально заявил, что сбежал с Украины. Ролик был полон манипуляций и лжи, упреков во сторону власти и нытья из-за хейта в соцсетях. Однако никакого конкретного факта, объясняющего его действия, Волошин не назвал. О чем говорилось в видео – смотрите здесь.

После побега из Украины, Александр заявил, что стремится открыть ФЛП в Испании. Шоумен добавил – вернется на Родину только тогда, когда сменится политическая система. Впрочем, для своих будущих детей он хочет построить условия жизни в Европе или Америке.

В то же время журналистка Рамина Эсхакзай, ранее бравшая интервью у Волошина, не смогла пройти мимо "сенсации". Инфлюэнсер разоблачила ложь звезды, проведя собственное расследование. В частности, у Рамины есть доказательства того, что Волошин выезжал на отдых в Мексику в качестве волонтера. Он нагло обманывал поклонников и журналистку, уверяя, что это просто сплетни. Подробности – в нашем материале.

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