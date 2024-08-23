Волошин сбежал из Украины и заявил, что чувствовал себя в опасности: что не так с его видео-оправданием, в котором куча манипуляций

Накануне вечером, 22 августа, скандальный блогер Александр Волошин после "подогрева аудитории" – удаления всех постов и исчезновения из соцсетей – выпустил видео-оправдание своего бегства за границу. В 45-минутном объяснении, почему 26-летний инфлюэнсер сбежал из дома, прозвучало много манипуляций, но не было названо никаких имен и оснований, почему украинца призывного возраста выпустили из Украины.

Видео дня

За ночь ролик Волошина собрал почти миллион просмотров, а о его "сенсационном" обращении заговорили известные Telegram-каналы и блогеры. OBOZ.UA решил проанализировать, как шоумен манипулирует аудиторией и пытается выставить себя в хорошем свете после бегства из Украины.

"Пока эта система при нашей власти, я возвращаться не планирую"

Такими словами свой ролик начал автор. Забегая вперед, он не объяснит аудитории, какую систему имел в виду и при чем здесь власть. Зато прозвучит очень много нытья из-за негативных комментариев и постов в соцсетях, которые на законодательном уровне не имеют никакого веса.

Например, Волошин пафосно жалуется, что "Украина провозгласила его предателем". Как доказательство, он показывает скриншот сайта "Миротворец", не имеющего никакого отношения к власти, а также посты в Telegram-каналах, которые также не регулируются государством, упоминания своего имени в медиа, где только констатируют факт хейта, и "угрозы от военных".

На этих основаниях блогер, построивший свою карьеру на скандалах, решил уехать из страны, внезапно испугавшись хейта.

"Охранника избили, в машине нашли подслушивающее устройство"

Еще одна причина, почему украинец "испугался", был инцидент, якобы случившийся перед атакой России на детскую больницу "Охматдет".

Волошин показал скриншоты переписки и видео от охранника, утверждающего, что неизвестные избили его в центре Киева. Вскоре в авто блогера нашли подслушивающее устройство.

К этим событиям есть несколько вопросов, на которые инфлюэнсер не дал ответа: как продвигается расследование полиции по факту нападения на охранника и пытался ли скандалист выяснить, откуда в его авто появился посторонний предмет. Например, просмотреть камеры видеонаблюдения.

"Я помогал военным, я помогал детям"

Львиная часть ролика посвящена кадрам волонтерской помощи Александра Волошина. Он показал благодарность от военных, обращения родителей, чьим детям помог, и рассказал о отчете по собранным донатам.

Апеллируя только к этому, можно заключить, что благодарных воинов на стороне блогера значительно больше, чем разъяренных его опрометчивой фразой о переговорах с Россией и "игре по правилам россиян".

Кроме этого, у инфлюэнсера есть доказательства, что деньги людей отдали больным детям, которые обязательно были в каждом кадре с благодарностью от родителей. То есть, если на его стороне правда, то бояться звезде нечего.

Особенно эмпатичных зрителей мог растрогать кадр с мамой блогера, которую тот снимал, пока она плакала из-за хейта в сторону сына.

Армия поддержки и оправдания выезда

В противовес пабликам, которые критиковали Волошина, украинец выставил "армию" своих фанатов. Они были повсюду: в TikTok, в его Telegram и других соцсетях. Некоторые советовали кумиру уехать из Украины – позже он скажет, что должен был прислушаться к этому совету – популярные блогеры с миллионной аудиторией становились на его защиту.

Полиция не возбуждала против блогера дел, а СБУ не вызвала его на "профилактическую беседу", как это бывало с другими медийщиками, однако Волошин уверенно заявляет: его кто-то объявил предателем Украины и преследует.

Чтобы прибавить вес своим словам, шоумен даже прибег к сравнению России и Украины, вставляя видео, где правоохранители задерживают людей на улицах.

"Мутная" история с благотворительным фондом

Последней каплей для звезды соцсетей стала "мутная" история с благотворительным фондом. Блогеру вроде бы позвонил человек "сверху", который пообещал решить все его проблемы. Какие именно: хейт, сообщения с угрозами, отписки в Instagram? Непонятно.

Эти люди якобы попросили блогера создать для них сбор, но не объяснили, куда и на что пойдут деньги его фанатов. Разочаровавшись в "системе", артист отказал, прислушался к советам подписчиков бежать из Украины и пересек границу.

В то же время он отказался называть имена этих "благотворителей", поэтому, очевидно, бороться с "системой" украинцы должны вслепую. Он же вернется, когда это сделает кто-нибудь другой.

Вывод

В сухом остатке зрители блогера имеют драматическую историю под трагическую музыку о законопослушном волонтере, которого несправедливо окрестили "предателем". Военным блогер посоветовал "не булить гражданских", украинцам дал руководство объединиться, а сам решил переждать бурю в Европе, притворяясь жертвой.

Ранее OBOZ.UA писал, что Волошина и ряд других украинских блогеров заметили во время отдыха на курортах за границей.

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