Волонтер 'Голландец', спасающий украинцев из прифронтовых городов, заговорил о службе в ВСУ и своей брони

Украинский телеведущий и волонтер Денис Христов (позывной "Голландец"), который после начала полномасштабной войны спасает соотечественников из прифронтовых городов, впервые заговорил о службе в ВСУ. Он признался, несмотря на то, что имеет бронь, периодически задумывается о вступлении в армию.

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Об этом украинец рассказал в комментарии для программы "Ранок у Великому Місті". Денис Христов отметил: если ему придет повестка, он станет на защиту Родины.

"Конечно, я забронирован. Все свои данные обновил с самого начала. Я есть в резерве. Я вам больше скажу, если мне придет повестка, я пойду, ведь по меньшей мере два раза в месяц у меня такие бздыки происходят", – поделился волонтер.

"Голландец" отметил, что близкие отговаривают его от идеи идти на фронт. Однако, по мнению ведущего, он все равно окажется на передовой рано или поздно.

"Меня останавливают. Я говорю: "Нет, нет. Я уйду. Буду записываться". Я не хочу так далеко смотреть, но мне кажется, что все к тому идет. И мне тоже придется там побывать", – выразил свое мнение украинец.

До начала полномасштабной войны Денис Христов был популярным телеведущим, однако после 24 февраля сменил сферу деятельности. Он начал активно заниматься волонтерством, вывозя соотечественников из прифронтовых городов, страдающих от вражеских атак.

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