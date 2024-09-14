Рамина раскрыла наибольшую ложь Волошина, который плакался, что ему угрожают
Известный украинский интервьюер Рамина Эсхакзай раскрыла наибольшую ложь скандального блоггера Александра Волошина, сбежавшего за границу, оправдывая свой поступок "угрозами от военных". Интернет-знаменитость провела расследование, показавшее: 27-летний инфлюэнсер зимой выезжал на отдых в Мексику как волонтер. Он нагло обманывал поклонников и журналистку, уверяя, что это просто сплетни.
Детальное расследование Рамина Эсхакзай опубликовала на своем YouTube-канале. Она собрала доказательства, подтверждающие откровенную ложь блоггера.
В новом видео журналистка разобрала на фрагменты интервью с Владимиром Волошиным, где он заявил: "В Мексике я не был. Я был в Европе, во многих странах, где есть море, потому что у меня там были встречи с нужными людьми. Конкретно в Мексике я не был".
В ответ на громкие оправдания бывшего мужа Анны Тринчер, 32-летняя женщина обнародовала ряд фактов, отрицающих его слова. Среди них: скриншот переписки с иностранкой, видевшей беглеца в другой стране, даты выезда интернет-знаменитости за границу и его фото в одном из аэропортов.
"В Мексике Александр Волошин был. Об этом свидетельствует информация о пересечении границы и фотографии, сделанные в аэропорту. Об этом свидетельствует информация от иностранки, ведь когда я спросила: "Знает ли она Александра Волошина? Был ли он в Мексике?", она сказала: "Да". Об этом свидетельствуют наши общие знакомые, и об этом сказал мне лично Александр Волошин, когда я сообщила ему, о том, что знаю, что он мне, глядя в глаза и показывая доказательства, соврал", – сообщила Рамина.
Напомним, после выезда из Украины Волошин утверждал : покинул Родину, ведь чувствовал себя в опасности. Блогер выпустил 45-минутное видео-оправдание своего бегства за границу, в котором отметил, что сделал это вынужденно, поскольку постоянно сталкивался с хейтом и угрозами.
Со своей стороны, Рамина Эсхакзай в опубликованном расследовании говорит, что выезд был спланирован.
"Он уехал с помощью коррупции, не платил налоги, не декларировал полностью свои доходы. Выехал за границу из-за непонятной фирмы. Очевидно, выезд Александра Волошина за границу был спланированной акцией с вывозом автомобилей, с продажей квартир, даже во время интервью он несколько раз вспомнил об Испании", – рассказала интервьюер.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что беглец Волошин определился, в какой стране будет жить и платить налоги.
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