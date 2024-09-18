'Москва, я люблю тебя'. Рэпер 6ix9ine анонсировал концерт в России: почему сорвалось его выступление в 2022 году

Известный американский рэпер Tekashi 6IX9INE (Даниэль Эрнандес) анонсировал концерт в Москве. По словам исполнителя, он приедет в столицу РФ в конце октября 2024 года, а билеты на выступление появятся на сервисах по продажам в ближайшие дни.

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Об этом американец рассказал пропагандистским медиа. Даниэль, которого уже назвали заменой Канье Веста, якобы "беспокоится из-за общественных деятелей, которые могут испортить его визит и он не сможет насладиться Россией". "Москва, я люблю вас! Скучаю, друзья", – заявил Эрнандес в анонсе концерта.

Интересно, что в последний раз "попытка" 6IX9INE выступить перед россиянами не увенчалась успехом. Два года назад рэппер прилетел в Москву, однако в аэропорту его постигла "счастливая весть" – хип-хоп фестиваль, который должен состояться несмотря на санкции и предупреждения Госдепа, отменили за час до начала.

Если же исполнитель все-таки "решится" на визит к путинистам, то ему следует опасаться реакции местных. Например, летом Россию посетил известный американский рэпер Канье Вест. Ходили слухи, что он даже вернется в Москву осенью с концертной программой.

А звездного гостя "с вражеского Запада" проверили на наличие "дискредитации российской армии или пропаганды неполноценности женщин российской национальности" в песнях. К слову, в одном из треков Веста есть строчка, где унижают россиянок, и упоминание об Украине. Подробности – в нашем материале.

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