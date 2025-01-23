'Москва – это филиал Киева'. Алексей Кирющенко – о разговорах с Зеленским, подарке от Кошевого на 60-летие и украинском паспорте 

Алексей Кирющенко родился и вырос в Украине, долго жил и работал в России. Снимал проекты и в Украине, в частности, сотрудничал со студией "Квартал 95" – работал над сериалами "Сваты", "Папик", "Родственнички". Он автор сценария и режиссер самой громкой украинской телеработы – "Слуга народа". После победы Владимира Зеленского на выборах президента занимался разработкой концепции телеканала "Дом". Ныне – продолжает снимать кино в Украине.

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OBOZ.UA встретил Алексея Кирющенко на премьерном показе фильма "Когда ты выйдешь замуж?", который состоялся в одном из столичных кинотеатров. Режиссер рассказал о том, как получил украинское гражданство, прокомментировал слухи, связанные с сериалом "Слуга народа", а также скандалы вокруг своего имени.

– Алексей, признаюсь, в ожидании нашего с вами разговора за спиной слышала перешептывания: "думали, он в России".

– Я в России? У меня уже пять лет украинское гражданство, правда, почему-то продолжают писать, что имею всего лишь вид на жительство. Зная прекрасно, что это не так.

– Как известно, получить украинское гражданство – задача не из легких. Каким был ваш путь?

– Я родился в Харькове, жил в Днепропетровске, затем – в Харьковской области. После школы поступил в Днепропетровское театральное училище. Ушел в армию и опять вернулся в Днепропетровск. Потом первая жена подбила поступить в Щукинское училище в Москве. Но я всегда говорил, что Москва – это филиал Киева (смеется). В российском театральном вузе меня воспитывали евреи и украинцы. А с 2012 года я фактически уже больше жил здесь, чем там. Со временем получил вид на жительство, затем – паспорт. Больше всех волновался по поводу получения гражданства мой отец. Папа, мама, брат – все жили тут, здесь похоронены. Сын у меня служит, он офицер ГУРа, большой патриот Украины. Есть еще три дочери. Один внук, три внучки.

– Где вас застало полномасштабное вторжение?

– В Киеве. И, наверное, месяца четыре я из дома не выходил. Мало того, накануне подал заявление на отказ от российского гражданства. Мне все говорили: не отпустят, потому что так обычно происходит. Но за дней пять мне позвонили из российского посольства, мол, сдавайте документы. Меня юрист потом с телеканала "Дом" просит: "Подтвердите". Я говорю: "Как?" – "Может, вы съездите, возьмете справку?" – "Вы "Википедию" видели? Кирющенко – антипутинский канал "Дом". Вы хотите, чтобы я сразу в тюрьму поехал?"

– Чем вы сейчас занимаетесь? Снимаете?

– По-моему, уже все снято. Ну получилось так, что я снял – в конце марта будет премьера моего нового фильма "Раша гудбай". Сняли четыре серии, из них сделали полнометражное кино. Работали над фильмом на Закарпатье, в Киеве.

– Ходят слухи, что создание "Слуги народа" – это была запрограммированная предвыборная кампания.

– Нет, это не так. Я думаю, просто сошлись звезды. И история стала совсем не случайной, потому что на тот момент искались новые лица. В президенты же должен был идти Вакарчук, по-моему, на него ставил Запад. А он отказался. Да и Зеленский… Мы столько об этом беседовали – много и долго. Он: "Ну а как же "Квартал"? Нет, политика – не мое". Я говорю: "Ты же политический сатирик. Критикуешь, хочешь, чтобы они стали лучше. Они не становятся, ты злее критикуешь. Но все равно все остается так, как прежде. Может быть, надо поменяться местами?" Для меня Зеленский на тот момент был человеком эпохи возрождения. Никогда от него не слышал за спиной ни об одном человеке плохого – вот честно. Он работяга, всегда стремился делать дело".

– Когда вы общались в последний раз?

– Где-то какие-то редкие переписывания – вот такое происходит. На день рождения, например. Вот летом мне исполнилось 60 лет. Что ж ему не поздравить? Лично не приезжал. С начала полномасштабного вторжения я с ним не виделся ни разу. Ну и зачем ему со мной встречаться? У меня нет никаких должностей – ничего такого.

– А если позвоните, он ответит?

– Нет-нет. Он не возьмет трубку, думаю, где-то валяется четыре телефона. Всегда читает Ермак, но никто не отвечает. Я философски ко всему этому отношусь: президент сейчас живет совсем в другом мире. Много думал и размышлял обо всем этом. Надо было, не надо было ему идти… Ну, конечно, тоже понимаю, что должна все-таки быть подготовка.

– Вы считаете, что Владимиру Зеленскому было рано становиться президентом?

– Я считаю, что всем президентам рано. Должна быть, повторюсь, определенная подготовка. Эти люди должны приходить на такой пост с опытом, командой – лучшими из лучших. И видящими перспективу на много лет вперед. Вон в Китае на 120 лет перспектива развития. А у нас?

– Интересно, если вам исполнилось полгода назад 60 лет, вы, получается, пенсионер?

– Получается, да (смеется). Какая у меня пенсия? От государства – ничего. Может, потому, что нигде не работал? Ну был членом Наблюдательного совета Украинского культурного фонда, входил в состав комиссии, выбиравшей кинопроекты для государственного финансирования. Хотя у меня три образования. Как шутил отец, дураку одного мало. Я снял около ста проектов, столько же сделал спектаклей. Я работаю обычно не за гонорар, у меня есть роялти, как у сопродюсера.

– Один из ваших проектов – сериал "Моя прекрасная няня". Как относитесь к Сергею Жигунову, который много снимался в Украине, знает всю правду о войне, но тиражирует одно за другим пропагандистское кино в России?

– Он очень сложный человек. Когда Владимир Зеленский стал президентом, в 2019 году Жигунов позвал меня на Сахалин, в жюри кинофестиваля. Президент говорит: "Давай, езжай. "Слугу народа" там покажешь". Презентовали на стадионе четыре серии. А там в первой серии, как известно, Путин – пуйло. Но встретили аплодисментами. И когда было закрытие фестиваля, там случилась какая-то техническая заминка, я воспользовался этим – акапельно дал в микрофон "Чернобривцы" (у меня первое образование – музыкальная драма). После – очередь выстроилась из желающих пообщаться. И выяснилось, что губернатор там родом из Киева, мэр – из Харькова. И еще сто человек наших во власти.

И я не слышал никаких возмущений по поводу Украины, просто все плакали, обсуждая то, что происходит. Приехал, сказал президенту: "Крым пока нет, а Сахалин присоединил". С Жигуновым после этого нас жизнь не сводила больше вместе, не общались ни разу. Но, насколько мне известно, у него жена имеет проукраинскую позицию, по крайней мере, в начале большой войны писала антивоенные посты в соцсетях. Ну а он человек, повторюсь, сложный. Может тебя гладить, а повернешься – нож в спину воткнет. Хитрый, но, кстати, в работе это ему не очень помогает – у него почти все провалы. Он всегда остается должен. Такой же вот как Шаталин – его герой в сериале.

– У вас остались в России близкие?

– У меня старшая дочь там, работает в английской компании, знает четыре языка. Младшие – тут. Разница между детьми больше 30 лет. Старшей дочери – 36, сыну – 30, младшим – шесть и два с половиной года. Официально это второй мой брак, как мне кажется (смеется). Как-то мой брат написал на первом брачном свидетельстве: "Будь проклят тот день, когда я стал идиотом" (смеется).

По поводу друзей в России – есть там наши люди, но общение у нас складывается не очень часто. Среди коллег – и подавно. Ну, допустим, я снимал "Между нами, девочки" – хорошая была атмосфера на съемочной площадке, но сейчас прекратилось общение со всеми из этого проекта. Уж как они меня обожали, но сейчас – ни с кем. Есть у меня там кумовья, друзья детства. Они все понимают, не поддаются влиянию зомбоящика. Мое новое кино как раз об этом. Вся родня главной героини в Ужгороде, а она – в Горловке, поддалась пропаганде. Думает уехать в Россию, но оказывается на Закарпатье. Играет Екатерина Варченко – просто великолепная актриса, с глубиной. Андрей Исаенко – очень хорош. Ну, и Алексей Нагрудный – давно его знаю.

У нас молодежь, скажу вам, прекрасная. Они действительно играют, не бросаются текстом, как иногда бывает. Талантов полно, очень самобытные, чувственные. Что касается самого производства, в кино главное три вещи: сценарий, сценарий и сценарий. А потом – деньги, деньги, деньги (смеется).

– С кем из актеров "Слуги народа" поддерживаете общение?

– Со всеми. С Стасом Бокланом мы все время на связи. С Женей Кошевым, Владимиром Горянским, Виктором Сарайкиным, Сергеем Калантаем, Леной Кравец. Всех вижу иногда. Вот Кошевой приезжал ко мне на юбилей, велосипед подарил. Сергей Шефир (директор и основатель "Студии Квартал-95", до 2024 года – первый помощник президента Украины. – Ред.) купил классный алкоголь 1964 года. Ему накануне тоже исполнилось 60, я пошутил: "Это тебе, наверное, подарили, а ты передарил". Честно говоря, праздновать не планировал ничего, потому что не время – это понятно. Но потом как-то тоскливо так стало, написал всем: помогите пройти этот день вместе. Невестка взялась организовать все, сымпровизировали во дворе. Ну что-то получилось.

– В прошлом году вокруг вашего имени разгорелся скандал в медиа. Стало известно о вашем вхождении в состав компании, которая занимается поставкой дронов, а также другой – энергетической, которая получила госконтракты. Зачем вам это?

– А почему Ди Каприо открывает рестораны, а Пьер Ришар занимается вином? Ну устали люди, переключаются на что-то другое. Когда мне звонили журналисты с вопросами, я вежливо отвечал, что не хочу общаться. Отказался и лично разговаривать с журналисткой. Ну а потом в сюжете вначале все вроде как вежливо, а дальше – монтаж. Я же сам режиссер, знаю, как это делается. Но я ничего не хочу никому доказывать.

Вы же сами прокуроры себе. Если считаете, что я где-то переступил черту, у нас же столько видов правоохранительных органов. Идите, жалуйтесь, пусть разбираются. Зачем ко мне приходить? Что касается производства дронов, там ситуация следующая. Эти люди – капэишники, десять лет все это изобретали. Я их знаю очень давно. И когда на них вдруг начали наезжать, отжимать – подставил плечо, чтобы поддержать. Поверьте, там творился ужас – производство намеренно разрушали, было очень много несправедливости.

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