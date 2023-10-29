Московская налоговая закрыла фирму Валерия Меладзе в РФ: он уехал после 24 февраля и говорил 'Слава Украине'

В России закрыли бизнес певца грузинского происхождения Валерия Меладзе спустя почти 20 лет работы. За фирму под названием "МБ Про", оказывавшую услуги в сфере исполнительного искусства, взялась московская налоговая.

Компанию закрыли якобы из-за отсутствия ее активности после отъезда артиста из России, передают пропагандистские ресурсы. А случилось это после 24 февраля, когда Меладзе осудил войну. Впрочем, как известно, очень скоро он быстро переобулся, заняв "неоднозначную" позицию, а также вернувшись в страну-террористку с концертами.

Впрочем, очевидно, в России не забыли, как певец на российской новогодней вечеринке в Дубае ответил проукраинскому фанату "Героям слава", из-за чего нарвался на хейт одиозных Z-патриотов. После распространения скандального видео в РФ певца захотели лишить российского гражданства, признать "иноагентом" и запретить крутить его песни в эфире ТВ и радио.

Видео дня

На следующий день исполнителю пришлось прокомментировать свой поступок. Меладзе признался в любви к обоим народам и заявил, что не хочет кому-то угождать. Гонорары артиста в РФ после скандала стали намного меньше, концерты начали отменить, а активисты даже заподозрили, что Меладзе может финансировать ВСУ, зарабатывая на корпоративах и концертах для россиян.

Все это и привело к регулярным проверкам, в том числе и бизнеса звезды. В конце концов, сотрудники Федеральной налоговой службы разобрались со всеми документами и дали компании Меладзе точную характеристику: недействительна.

Как писал OBOZ.UA, ранее Валерий Меладзе был замечен на французском курорте Куршевель. Более того, исполнитель был там в компании жены заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова – Светланы и других представителей российской элиты. Подробности – по ссылке.

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