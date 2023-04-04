Валерия Меладзе заметили в Куршавеле в компании супруги заместителя Шойгу и российской элиты. Видео

Российские певец Валерий Меладзе, которого российские политики заподозрили в финансировании ВСУ, внезапно был замечен на французском курорте Куршавель. Более того, исполнитель был там в компании супруги заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова – Светланы и других представителей российской элиты.

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Об этом говорится в расследовании УП, журналисты которой застали артиста на "горячем" – во время развлечений в одном из ресторанов Куршавеля – "Капхорн" 8 марта 2023 года. Меладзе так и не ответил на вопрос касательно войны в Украине (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах певец предстал в радостном настроении, как и все его друзья. Компания веселилась по полной программе – они танцевали, пели песни и пировали за шикарным столом.

Впрочем, когда Меладзе увидел журналистов из Украины, его настроение резко поменялось. Артист начал выхватывать камеру у оператора и хотел пообщаться с представителями СМИ "с глазу на глаз". Особенно агрессивным он стал, услышав вопрос, как ему отдыхается на курорте, когда в Украине идет кровавая война.

"Как вам отдыхается в Куршавеле, пока РФ бомбит украинские города?" – спросили у Меладзе и он начал сбегать от украинских журналистов, только бы не отвечать вопрос.

Потом пытался отвести журналиста в сторону и "все рассказать" без камеры. Но консенсус не был достигнут. Так, позиция Меладзе касательно российского террора в Украине осталась неизвестной.

Однако не менее интересным является то, что в компании певца была замечена Иванова. Супруга путиниста, отдающего приказы убивать мирных украинцев, оказывается, со спокойной душой не только отдыхает за границей, но и тратит в местных бутиках сумасшедшие деньги.

Журналисты выяснили, что Иванова еще с начала полномасштабной войны РФ в Украине выехала в Париж. Летом пара развелась, но в этом процессе прослеживаются фиктивные нотки. Примечательно, что уже осенью 2022 года Иванов попал под антироссийские санкции, но это не мешает его жене тратить огромные суммы денег, развлекаясь на одной из вершин французских Альп.

Среди других российских элит – известный застройщик Андрей Колочинский и мужчина, который неоднократно был замечен в составе Совета Федерации РФ, а также в компании пресс-секретаря кремлевского диктатора Владимира Путина – Дмитрия Пескова.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Государственной думы России Виталий Милонов предложил больше не впускать Меладзе на территорию России. А глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин хочет, чтобы 57-летнего вокалиста признали иностранным агентом.

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