Морган Фримен, Джулия Робертс, Лив Шрайбер и другие: как звезды поддержали украинцев в годовщину войны. Видео

Многие мировые знаменитости активно помогают Украине: они переводят средства на нужды армии и беженцев, приобщаются к благотворительным акциям и поддерживают людей вдохновляющими посланиями. По случаю годовщины полномасштабного вторжения более 30 звезд – актеров, певцов, художников, научных деятелей, записали видеообращение к украинцам, в котором напомнили, что мы не одни.

Видео дня

Месседжи известных личностей были обнародованы на United24. Они выразили признание храбрости, стойкости, несокрушимости каждого украинца, который трудится на благо страны и с каждым днем приближает ее победу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лидер "Imagine Dragons" Ден Рейнольдс, Морган Фримен, астронавт Скотт Келли, Мишель Монаган, Мэтт Деймон, Марк Гемилл, кинорежиссер Уэс Андерсон, Майкл Китон, "Pet Shop Boys", Генри Голден, историк Тимоти Снайдер, Джек Глисон, Бьорн Ульвеус, Джош Бролин, Кэтрин Винник, лидер "Bring Me the Horizon" Оливер Сайкс, Миша Коллинз, Лив Шрайбер, художник JR вдохновили украинцев своей сильной речью.

"Год назад российские танки пересекли украинскую границу", "Это был акт неспровоцированной агрессии страны, которая в тридцать раз больше за ее жертву", "Это год, которого никто не хотел", "Я знаю, это было время ужасных потерь и боли", "Весь мир с глубоким восторгом наблюдает за смелостью и решительностью украинцев", "Вы боритесь за всех нас", "Вы самые сильные люди во всем мире", "Вы в наших сердцах и мыслях", – селебрити посвятили гражданам Украины трогательные слова.

Напомним, многие из вышеперечисленных звезд еще до войны, а также во время нее, посещали Украину. В феврале 2023 года знаменитый ирландский актер Джек Глисон, наиболее известный ролью Джоффри Баратеона в сериале "Игра престолов", приехал в Киев c важным подарком.

Как писал OBOZREVATEL, Джек Глисон выставил на аукцион статуэтку своего персонажа, чтобы помочь Украине. Вырученные средства он захотел направить на покупку тепловизора для 5-го отдельного штурмового полка. Стартовая цена лота – 10 тысяч гривен. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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