Звезда ''Игры престолов'' выставил на аукцион статуэтку своего персонажа, чтобы помочь Украине

Знаменитый ирландский актер Джек Глисон, наиболее известный ролью короля Джоффри Баратеона в культовом сериале "Игра престолов", выставил на аукцион статуэтку своего персонажа, чтобы помочь Украине. Вырученные средства будут направлены на покупку тепловизора для 5-го отдельного штурмового полка.

Видео дня

Аукцион состоится сегодня, 15 февраля. Стартовая цена лота – 10 тысяч гривен. Соответствующая информация указана на сайте "Prozorro.Продажі".

Победитель торгов не только получит статуэтку, но и сможет лично встретиться с Глисоном, чтобы забрать ее, когда актер прилетит в Киев с целью поддержать украинский народ, который уже около года живет в реалиях широкомасштабной войны.

"Я хочу поддержать Украину в ее борьбе за Независимость. В скором времени я приеду к вам на несколько дней, а сейчас, поддерживая инициативу украинских коллег, я хочу выставить на аукцион статуэтку, изготовленную одним художником в Лос-Анджелесе. Победителю я лично подпишу и передам статуэтку в Киеве 16 февраля, или же мои друзья вышлют ее, куда нужно", – лично прокомментировал звезда "Игры престолов".

Напомним, Джек Глисон в скором времени приедет в Украину. Селебрити признался, что не может быть равнодушным к чужой беде, потому пообещал заглянуть в нашу страну не с пустыми руками.

Как писал OBOZREVATEL, телеведущий Андрей Бедняков продал на аукционе футболку с автографом короля футбола Пеле. Он устроил продажу для помощи детям, пострадавшим во время ракетной атаки России в Днепре 14 января. Сколько удалось собрать – узнайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!