Молчит об убийствах украинцев, но хочет в Одессу: как Регина Тодоренко зарабатывает кровавые рубли

Регина Тодоренко родилась и выросла в Одессе, широкую известность получила в 2007 году, когда появилась на сцене популярного тогда проекта "Фабрика звезд 2", а вскоре о ней узнали далеко за пределами Украины – в 2015-м исполнительница стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка". Побывав в сотнях стран, Тодоренко, очевидно, решила, что лучше России для нее ничего нет. Именно поэтому последние несколько лет предательница живет в Москве, где цинично игнорирует геноцид собственного народа и российский террор.

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24 февраля 2022 года украинские поклонники ждали от певицы и телеведущей решительных действий или хотя бы четких слов о том, что Россия – агрессор, а в ее родной стране идет самая настоящая война. Однако для Тодоренко это оказалось непосильным, поэтому она лишь выдала пропагандистскую картинку о том, что Украина и РФ – "братские народы и должны помириться". OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как одесситка предала Украину, хотя дома оставались ее родители, а коллеги обращались к ней с просьбой не молчать.

Как мы уже успели заметить выше, Тодоренко обрела популярность благодаря проекту "Фабрика звезд 2". Позже Наталья Могилевская создала женский квартет Real O, одной из участниц которого стала Регина. В 2015 году артистка попала в "Орел и Решка". Ее соведущими за это время успели побывать Евгений Синельников, Коля Серга, Леся Никитюк, Андрей Бедняков и другие. Все они уже во время полномасштабной войны связывались с экс-коллегой с призывом не молчать о кровопролитной войне. Как мы знаем, их просьбы не повлияли на молчунью.

В июне прошлого года Коля Серга, например, который сейчас служит в ВСУ, рассказывал: "Я записал видеообращение, где в лице Регины обратился ко всем нейтральным блогерам на территории РФ. Но она отнюдь не отреагировала. И я понял, что это были похороны Регины в моей жизни. Надгробная речь – бац, и кинул земельку".

Сейчас в стране-террористке Тодоренко живет вместе со своим супругом, российским певцом Владом Топаловым. Они поженились в 2018 году и воспитывают двоих сыновей.

Многие фаны предполагали, что украинка молчит именно из-за мужа. Якобы это он запрещает ей говорить о войне и выступать против путинского режима.

Впрочем, вскоре эти догадки перестали иметь смысл, ведь Регина продемонстрировала, что ее совершенно не волнуют события в родной стране. Она начала активно сниматься в развлекательных российских проектах на пропагандистских телеканалах. Плясать перед гражданами страны-агрессора Тодоренко, очевидно, очень нравится, ведь за это ей платят кровавые рубли.

Компанию на российских шоу украинке составляют известные путинисты. Среди которых, например, Филипп Киркоров. Ведущую нисколько не смущает, что кремлевский шут открыто поддерживает войну и путинский режим.

Сейчас Тодоренко продолжает работать в России, а также ездить отдыхать заграницу. Счастливые фото с отпусков и во время рабочего процесса, а также блог о материнстве – вот, что можно встретить в профиле звезды в Instagram. А вот публичной поддержки земляков-одесситов во время ракетных атак на родной город или осуждение российской агрессии на странице украинки не найти. Она сотрудничала с пропутинскими артистами, получала премии и финансировала РФ.

Тем не менее, в Одессу предательница все же очень хочет. Не так давно она решила в Instagram ответить на вопросы подписчиков, которые поинтересовались, планирует ли звезда приехать в родной город. "Да, конечно", – написала знаменитость, опубликовав архивный кадр оттуда. Впрочем, Тодоренко сомневается, что ее там кто-то ждет. И это, пожалуй, единственная умная мысль в голове артистки.

Кстати, недавно украинский блогер Богдан Беспалов сделал громкое заявление о том, что артистка очень хочет вернуться в Украину, но боится своих родственников. В частности, свекра, родом из Харькова.

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