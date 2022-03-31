Могилевская предложила сделать в Украине три государственных языка

Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская дала интервью, в котором заявила, что украинский язык – это оружие во время войны в Украине. Также знаменитость отметила, что в нашей стране нужно ввести три государственных языка.

Об этом она заявила во время интервью для Натальи Влащенко на YouTube-канале "Украина 24". Могилевская сказала, что она станет одной из первых, кто после войны будет просить о том, что Украина должна иметь несколько государственных языков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Понятно, что сегодня весь мир нигде не может деться без английского языка, и наши дети все знают его, для них это второй родной язык. И половина Украины говорит на русском языке, половина Украины говорит на украинском языке. И, так же, как в Швейцарии, чем больше языков ты знаешь, тем больше ты человек", - отметила Могилевская.

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Артистка добавила, что каждый украинец сегодня, во время войны, имеет мощное оружие – украинский язык. По ее словам, поэтому с недавних пор она стала давать интервью, писать песни и говорить на украинском.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Наталья Могилевская считает, что президент Украины Владимир Зеленский умеет сражаться до конца и побеждать, приведя в пример финал шоу "Танцы со звездами".

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