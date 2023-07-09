Мобилизированный Виталий Козловский показал новое видео с сослуживцами: нас объединяет одна большая мечта

Украинский певец Виталий Козловский поделился новым видео с учений на полигоне в составе штурмовой бригады Национальной гвардии "Рубеж", куда он попал в июне этого года. Музыкант показал, как вместе с сослуживцами выкрикивает патриотические военные лозунги во время построения.

Видео дня

Соответствующий ролик артист разместил на личной странице в Instagram. Поклонники под публикацией усыпали звезду и его собратьев восторженными комментариями (чтобы посмотреть видео, докролльте до конца страницы).

Кроме того, Козловский отдельно обратился к фанам с вдохновляющей речью. Он отметил, что его учения продолжаются.

"Привет, друзья. Учения продолжаются. И я хочу сказать, что: Крым – Украина, рашистам – глина, птн – х*йло, победа за нами!", – произнес с уверенностью и улыбкой исполнитель.

Также в описании ролика Козловский оставил: "Почитаемся, украинцы! Ибо нас объединяет одна большая мечта".

Комментаторы признаются, что их приятно удивляет позиция знаменитости. Они пишут: "Было очень интересно наблюдать за вашим творческим ростом! Но сейчас вы еще больший пример и вдохновение для молодого поколения украинцев!", "Виталий, вы молодец! ", "Это вызывает уважение. Так выглядит настоящий партиотизм. Ничего притворного или фальшивого. После всех этих испытаний человек будет иметь собственный бесценный мужской опыт защиты страны, своего дома, своей семьи, своих любимых людей. Восторгаюсь вашим поступком, Виталий. Болею за вас".

Напомним, фанатам о намерении воевать Козловский рассказал 13 июня. Артист получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию, после чего отправился на учения.

Впоследствии певец вышел на связь с полигона, где появился в военной форме и с автоматом. Посмотреть видео можно по ссылке. Артист также вынужденно изменил имидж, побрив бороду. Козловский признался, что сам себя не узнал, а военные сказали, что так он выглядит моложе.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что певец поделился впечатлениями от первых дней службы. По словам Козловского, нагрузки очень истощили его, а времени на творчество совсем нет.

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